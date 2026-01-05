Държавите с най-големи петролни резерви и мястото на Венецуела

Страната разполага с повече от 300 милиарда барела доказани запаси

Венецуела разполага с над 300 милиарда барела доказани запаси от суров петрол, което е повече от която и да е друга държава в света. Това обаче не бе причината, посочена от президента Доналд Тръмп. Администрацията на Тръмп обяви, че задържането на Мадуро е полицейска операция. Срещу Мадуро има обвинения в трафик на наркотици и оръжие и той очаква първото си изслушване в скандално известен затвор в Бруклин.

Планове за достъп до петрола

На пресконференция в събота Тръмп заяви, че след като Мадуро е изведен от страната, САЩ ще се стремят да използват петролните резерви на Венецуела.

"Ще изпратим нашите много големи американски петролни компании, най-големите в света, те ще инвестират милиарди долари, ще възстановят силно увредената инфраструктура, петролната инфраструктура, и ще започнат да носят пари на страната", заяви Тръмп.

Той определи петролния бизнес на Венецуела като „провал“ и „нищо в сравнение с това, което са могли да помпат, и какво е можело да се случи“.

Дял в световния добив

Въпреки че Венецуела притежава една пета от световните петролни запаси, страната представлява под 1% от дневното глобално производство на суров петрол. Вижте как запасите ѝ се съпоставят с тези на другите страни. Данните на ОПЕК не включват находищата на нефтени пясъци, които формират по-голямата част от доказаните запаси на Канада.

