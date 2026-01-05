МИР ще инвестира близо 310 млн. евро в модернизация на бизнеса през 2026 г.

BGN → EUR
bTV Бизнес екип

Средствата ще бъдат разпределени в пет процедури по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще инвестира близо 310 млн. евро в модернизацията на българския бизнес през 2026 г. Средствата ще бъдат разпределени в пет процедури по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, предаде БГНЕС. Те ще са насочени към укрепване на промишления капацитет на фирмите, към разработване на чисти и ресурсоефективни технологии от критично значение и към внедряване на нови и по-екологични модели в производствата

Предстои до дни да бъде отворена за кандидатстване мярка за развитие на фирми, произвеждащи продукти, свързани с отбрана или изделия с двойна употреба. Такива продукти са например високопроизводителни компютри и микропроцесори, радарни системи, лидари, криптографски софтуер, дронове, други безпилотни апарати и др. Последните могат да се използват както за разузнаване и наблюдение, така и за доставка на стоки, в земеделието или в правеното на снимки, видеа и филми. Бюджетът на процедурата ще е 70,6 млн. евро. Допустими ще са микро-, малки, средни и големи предприятия. 

Три важни стъпки за заплати, данъци и осигуровки в първите месеци от еврото

През този месец ще стартира и мярка на стойност 96,3 млн. евро за внедряване на нови производствени модели. Почти половината средства от бюджета й – 46 млн. евро, ще бъдат насочени към компании от по-слабо развитите региони на Северна България. Ще могат да кандидатстват микро-, малки и средни фирми. Със средствата ще могат да се купуват машини, съоръжения, оборудване, специализиран софтуер и др. Целта е предприятията да повишат иновационната си дейност.

Разкрито е колко всъщност печели първата дама на Европейската централна банка

С 28,6 млн. евро ще бъдат подкрепени и дружествата на територията на местни инициативни групи. Те също ще могат да направят инвестиции в модерни машини, съоръжения или оборудване, както и в специализиран софтуер, които да доведат до създаване на нови или подобряване на съществуващи продукти.

Други 30 млн. евро ще бъдат насочени към микро-, малки и средни фирми за разработване или производство на чисти и ресурсоефективни технологии от критично значение. По процедурата ще могат да се правят и инвестиции, които допринасят за подсилване на веригите за създаване на стойност. 

И през 2026 г. МИР ще продължи да подкрепя внедряването на зелени технологии в производствата. Чрез подхода на интегрирани териториални инвестиции ще бъдат предоставени почти 83 млн. евро на микро-, малки и средни фирми за закупуване на ново оборудване, машини и съоръжения. С тях компаниите трябва да намаляват отпадъците, да оптимизират използването на суровини, да увеличават дълготрайността на продуктите и т.н. Ще бъдат допустими и разходи за специализиран софтуер, както и други видове нематериални активи (патенти, лицензи или ноу-хау).

