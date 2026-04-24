Акциите на Intel скочиха с 20% след силни резултати

bTV Бизнес екип

Приходите достигнаха 13,58 милиарда долара

Инвеститорите повишиха акциите на Intel с 20% в следборсовата търговия, след като компанията отчете силни тримесечни резултати, значително над очакванията на анализаторите, съобщи "Евронюз". 

Приходите достигнаха 13,58 милиарда долара (11,6 млрд. евро) при прогноза от 12,3 милиарда, което е ръст от 7,2% на годишна база. Печалбата на акция възлезе на 0,29 долара при очаквани едва 0,01 долара. Основен двигател на растежа е подразделението за центрове за данни и изкуствен интелект (DCAI), което отчете приходи от 5,05 милиарда долара – увеличение с над 22%.

Компанията посочва силно търсене на процесорите Xeon 6 и AI ускорителите Gaudi 3, което показва, че стратегията за фокус върху изкуствения интелект дава резултати. Главният изпълнителен директор Лип-Бу Тан подчерта, че развитието на AI ще увеличава нуждата от високопроизводителни изчислителни решения.

Intel даде и силна прогноза за второто тримесечие, очаквайки приходи между 13,8 и 14,8 милиарда долара – над пазарните очаквания, предаде БГНЕС.

Положителните резултати идват след тежка 2025 г., когато компанията отчете сериозни загуби и получи държавна подкрепа, като администрацията на Доналд Тръмп придоби 9,9% дял. В рамките на преструктурирането Intel се отказа от заводски проекти в Европа и съкрати около 25% от служителите си.

След ръста акциите достигнаха 81,3 долара – почти 300% увеличение от периода на кризата, което показва стабилизиране на компанията и по-силно позициониране в бързо растящия сектор на изкуствения интелект. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

