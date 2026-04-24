Германия одобри по-ниски цени на горивата и до 1000 евро подкрепа на работещите

Общият пакет за облекчение на домакинства и бизнес се оценява на около 1,6 милиарда евро

Долната камара на германския парламент одобри необлагаем бонус до 1000 евро за работещите в Германия, както и намаление на цените на горивата за месеците май и юни. Мерките са част от пакет, насочен към ограничаване на ефекта от по-високите цени на бензиностанциите в страната, породени от войната в Близкия изток, съобщава Ройтерс, цитира БТА.

Германският министър на финансите Ларс Клингбайл заяви в парламента: „Това е важен сигнал към гражданите, че не ги оставяме сами в тази криза, че оказваме помощ дори в трудни времена“. Според решението акцизът върху дизела и бензина ще бъде намален с около 0,17 евро на литър за период от два месеца, като реалното поевтиняване на бензиностанциите ще зависи от петролните компании.

Клингбайл подчерта, че властите ще следят внимателно дали намалението се отразява на крайните цени: „Ще гарантираме, че компаниите ще прехвърлят това облекчение на потребителите и няма да се обогатяват от средствата, които предоставяме“, каза той, като добави, че за това ще се използват антимонополно законодателство, политически натиск и обществен контрол. След одобрението от Бундестага мярката за горивата е получила подкрепа и от горната камара. Общият пакет за облекчение на домакинства и бизнес се оценява на около 1,6 милиарда евро. Някои икономисти обаче критикуват подобни мерки, като твърдят, че помощта трябва да бъде по-насочена към най-уязвимите домакинства.

Клингбайл също така подкрепи идеята за въвеждане на данък върху свръхпечалбите на енергийните компании и съобщи, че е провел разговори с Европейската комисия. Той заяви: „В момента има компании, които печелят по време на тежка криза“. В допълнение Бундестагът одобри и необлагаем бонус до 1000 евро за работниците, който работодателите могат да изплащат до 30 юни 2027 г., като сумата няма да се облага с данъци нито за работниците, нито за фирмите.

Мярката е доброволна, което поражда несигурност колко компании реално ще я използват на фона на забавящата се икономика. Управляващата коалиция изчислява, че тя ще струва поне 2,8 милиарда евро под формата на пропуснати данъчни приходи, като частичното финансиране се очаква да дойде от по-висок данък върху тютюневите изделия. Германия вече е прилагала подобен необлагаем бонус до 3000 евро по време на енергийната криза през 2022 г. след войната в Украйна.

Бизнес организации критикуват правителството, че прехвърля тежестта на подкрепата върху работодателите. Междувременно новата енергийна криза показва напрежение в управляващата коалиция на канцлера Мерц и трудностите да се съчетаят краткосрочното облекчение и дългосрочните реформи, коментира Карстен Бжески от ING. Бизнес доверието в Германия е спаднало до най-ниското си ниво от май 2020 г., а Министерството на икономиката вече е намалило наполовина прогнозата за растеж през 2026 г.