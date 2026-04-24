Какъв бизнес развива новият собственик на "Левски" - Атанас Бостанджиев?

bTV Бизнес екип

Той е милиардер и е свързван с различни инвестиционни инициативи в България

Милиардерът Атанас Бостанджиев ще е новият собственик на "Левски". Новината обяви на извънредна пресконференция мажоритарният собственик Наско Сираков.

Кой е Атанас Бостанджиев?

Той е родом от Бургас, а образованието си и професионалния си опит изгражда у нас и в САЩ. Има дългогодишна кариера в международните финансови институции и е свързван с различни инвестиционни инициативи в България, включително и по Черноморието. В момента Бостанджиев развива дейсността си чрез инвестиционния фонд “GemCorp“.

Атанас Бостанджиев основава GemCorp заедно с Първолета Щерева през 2014 г. По информация на Bloomberg от септември 2025 г. към онзи момент компанията е вложила 7 млрд. долара в развиващите се пазари. 2 млрд. долара са инвестирани за изграждане на рафинерия в Кабинда (Ангола). На церемонията по откриването на 1 септември 2025 г. Атанас Бостанджиев е в компанията на президента на Ангола Жоао Лоуренсу. Базираният в Лондон фонд държи 90% от рафинерията, а държавата - останалите 10%. Бостанджиев вече е имал допирни точки с “Левски” в ролята си на главен изпълнителен директор на “ВТБ Капитал” и шеф на лондонския офис на компанията. След като “ВТБ Капитал” придоби мажоритарния дял в “Булгартабак”, компанията инвестира 4,5 млн. евро за спонсорство на “Левски”.

Gemcorp Capital е международна инвестиционна компания, специализирана в инвестиции на развиващи се пазари, основно в частен кредит, структурирано финансиране, private equity и търговско финансиране. Компанията работи с правителства, корпорации и институционални инвеститори, като осигурява капитал за сектори като инфраструктура, енергетика, здравеопазване и суровини.

Основателят на GemCorp Атанас Бостанджиев обявяви миналата година мащабна инвестиционна програма за развитие на инфраструктурата и туризма по Южното Черноморие. Звезда на инициативата е Marina Sozopol – първи по рода си комплекс, в който по предварителни оценки ще бъдат инвестирани близо 75 млн евро. Проектът предвижда разширение на съществуващото яхтено пристанище в южната му част с още 250 стоянки, което ще го превърне в най-голямата марина на Черно море.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Защо българските онлайн търговци губят клиенти в последната секунда?
Борислава Кирилова

Ипотека без риск: Колко кредит можем да си позволим наистина?
Стефани Боова

Как бързо да проверите онлайн коя е вашата изборна секция?
