Над 25% ръст на измамите с онлайн кредити в Германия

Каква е основната причина за по-честите имами?

До потребителските центрове в Германия постъпват все повече жалби за измами или манипулации при онлайн кредити. Според данните на Федералния съюз на потребителските централи (vzbv) броят на оплакванията, свързани с потребителски заеми през първата половина на тази година е бил с почти 26% по-висок, отколкото през същия период на предходната година.

През първото полугодие на миналата година в 273 случая хората са се оплаквали от нередности при онлайн кредити. През първите шест месеца на тази година, данните показват ръст и оплакванията за предлагани заеми достигат 476.

Основната причина за жалби при потребителски заеми са подхвърлените договори. Това са договори, които някой сключва без знанието на клиента или изрично съгласие, например чрез измама или подвеждащи твърдения.

Според съюза тези цифри са аргумент срещу законодателна промяна, предвидена при транспонирането на европейската директива за защита на потребителите в националното право, предава Welt. Проект на Федералното министерство на правосъдието предвижда за сключването на общи договори за потребителски заеми и други форми на финансиране в бъдеще да е достатъчна текстова, а не писмена форма. Това означава, че подпис вече няма да е необходим. Министерството на правосъдието разглежда това като принос към намаляване на ненужните бюрократични пречки.

Федералният съюз на потребителските централи гледа по друг начин на въпроса. „Ако за да се вземе кредит трябва да се кликне само едно квадратче, измамниците ще имат лесна работа“, предупреждава изпълнителният член на борда на проучванията - Рамона Поп. Тя настоява подписът да остане условие за сключване на кредитен договор.

Към проблемните случаи съюзът посочва и приемане на кредит чрез съобщение в WhatsApp. Потребителят е влязъл в контакт с предполагаема банка, която поискала различни такси за изплащането на заем от 20 000 евро и след няколко превода в общ размер 1 300 евро накрая е прекъснала контакта.

По данни на Федералния съюз на потребителските централи многократно е съобщавано от потребители, които са убеждавани да преминат видео-идентификационна процедура. Вместо така обещаното потвърждение на сметка, изплащане на печалба или освобождаване на уж защитен капитал, измамниците са вземали кредити на името на засегнатите или са откривали сметки, над които жертвите нямат контрол.

