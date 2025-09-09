Империята на Рупърт Мърдок остава в ръцете на най-големия му син Лаклан

Лаклан ще запази контрола поне до 2050 година

Години наред семейство Мърдок водеше ожесточена битка за наследството на една от най-влиятелните консервативни медийни империи в света. Сега тя приключи – Лаклан Мърдок ще бъде този, който ще държи юздите на Fox News, The Wall Street Journal и The New York Post, пише BBC.

Решението бе обявено официално в понеделник и гарантира, че консервативната линия на медиите ще се запази дори след смъртта на 94-годишния Рупърт Мърдок. Според сделката Лаклан ще контролира нов семеен тръст, а неговите братя и сестри – Пруденс Маклауд, Елизабет Мърдок и Джеймс Мърдок – ще се откажат от участие в управлението и вече няма да бъдат бенефициенти във Fox или News Corp.

Споразумението слага край на дългогодишното напрежение в семейството, което вдъхнови и популярния сериал Succession. То прекратява и всички съдебни дела за семейния тръст.

През месец декември миналата година американските съдилища бяха сезирани по инициатива на Пруденс, Елизабет и Джеймс, които се противопоставиха на желанието на австралийско-американския милиардер да гарантира, че Лаклан ще бъде единственият, който ще взима решения след смъртта му.

Първоначално тръстът е предвиждал равни права на глас за всичките четирима потомци. Но през последните години Мърдок-старши е започнал да се опасява, че американският канал Fox News може след смъртта му да се отдалечи от десните си корени, за да отразява по-центристките възгледи на Джеймс и Елизабет.

Джеймс, който напусна News Corp през 2020 г. официално подкрепи Камала Харис, съперника на Доналд Тръмп на президентските избори през 2024 г. За много наблюдатели аферата би могла да има сериозни последици за бъдещето на империята, оставена от Рупърт Мърдок. Според New York Times и Washington Post Лаклан ще запази контрола си поне до 2050 година.

Медийната империя на Рупърт Мърдок е обвинена, че чрез някои от своите вестници и телевизионни станции е насърчавала възхода на популизма в англосаксонските страни, както се вижда от Брекзит в Обединеното кралство и възхода на Тръмп в Съединените щати, предаде БГНЕС. Fox News, начело на идеологическите битки на американските консерватори, беше особено критикувана за подхранване на дезинформация относно ваксините срещу Covid и за това, че увеличи твърденията за манипулиране на президентските избори през 2020 г. в Съединените щати в ущърб на Доналд Тръмп.

