AI съкращения: Как да се предпазите от уволнение?

Какви умения ви трябват, за да бъдете незаменими?

Meta. Nike. Intuit. Почти всеки ден нова компания обявава съкращения, посочвайки изкуствения интелект кано причива. Според скорошен доклад на Goldman Sachs , изкуственият интелект вече намалява месечния ръст на заплатите в САЩ с приблизително 16 000 работни места през последната година. У нас все още не се наблюдават директни уволнения, но все пак технологията предвизвиква преструктурирания.

Въпреки че фирмите „оптимизират“ разходите си, човешкият капитал винаги ще си остане необходим под някаква форма. Ето какви стъпки може да предприемете, според CNN, за да увеличите шансовете си да запазите работното си място.

Одитирайте вашата роля

Преди да можете да подготвите кариерата си за бъдещето, е необходима ясна представа за това, което правите в работата си. Мислете за работата като за „съвкупност от задачи, между които превключваме, често много пъти на ден“, каза пред CNN Одед Нов, професор по технологичен мениджмънт в Нюйоркския университет.

Помислете кои от тези задачи са най-повтарящите се, базирани на правила компютърни задачи, като например обработката на отчети за разходи, която взема сурови данни и ги преобразува в различна форма. Колкото по-предсказуема е една функция, толкова по-уязвима е тя за автоматизация.

Инвестирайте в умения, кои са трудни за автоматизиране

Трябва да придобиете умения, които не са повторяеми, предвидими и не се основават на правила. Изкуственият интелект все още не е добър в изпълнението на физически задачи или задачи, които изискват емоционална и социална осъзнатост.

Възползвайте се от AI и научете как да го накарате да работи за вас

Изкуственият интелект скоро ще стане всепроникваща част от живота ни, точно както интернет. Запознайте се с основните системи с изкуствен интелект – попитайте различни чатботове с изкуствен интелект за работата си и как те могат да ви помогнат да я направите по-ефективна, след което изпробвайте техните предложения. Експериментирайте с нови инструменти за кодиране, които ви помагат да създадете свое собствено приложение и уебсайт, без да е необходимо да пишете собствен код.

Хората не могат да бъдат напълно заменени

Дори ролите, които включват много задачи, постижими с изкуствен интелект, все пак се изискват хора. AI е засегнал особено много индустрията за програмиране. Но служителите на Anthropic все още редактират и преглеждат код, дори и да не го пишат, заяви главният изпълнителен директор Дарио Амодей на Световния икономически форум през януари.

„В най-добрия случай по-обикновените задачи, които са част от работата на хората днес, ще бъдат предадени на изкуствения интелект, докато по-интересните и възнаграждаващи задачи ще бъдат изпълнявани от хора, вероятно с известна подкрепа от изкуствения интелект“, каза Нов. „Много е вероятно, ако историята е ориентир, да бъдат създадени нови работни места, състоящи се от нови набори от задачи.“