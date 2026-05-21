Meta започва съкращения на около 8 000 служители

Meta започва съкращения на около 8 000 служители

bTV Бизнес екип

Мярката е част от програма за преструктуриране и намаляване на разходите

Технологичната компания Meta е започнала изпълнението на план за съкращаване на приблизително 8 000 работни места в световен мащаб, като на много служители е било препоръчано да работят от вкъщи по време на процеса, съобщава Bloomberg.

Мярката е част от по-рано обявена програма за преструктуриране и намаляване на разходите, докато компанията продължава да инвестира значително в изкуствен интелект (AI), съобщи БГНЕС. Meta е започнала да изпраща уведомления до служители по целия свят, най-вече в Азия, според вътрешен меморандум. Около 350 работни места са били съкратени в Ирландия, което представлява около една пета от персонала на компанията в страната, посочват източници, запознати със ситуацията.

Как се промениха цените на горивата у нас през последната седмица?

По-рано изпълнителният директор на Meta Марк Зукърбърг е съобщил във вътрешно съобщение до служителите, че компанията не очаква нови масови съкращения през тази година. Съкращенията и пренасочванията тази седмица обхващат около 20% от общия персонал на компанията.

