Колкото 20 McDonald’s: AI изстреля осем компании с 4,3 трилиона долара нагоре

За 9 месеца те направиха пари, колкото 15 Coca-Cola и 20 McDonald’s взети заедно

На Уорън Бъфет му бяха необходими близо 60 години, за да превърне Berkshire Hathaway в конгломерат за 1 трилион долара. Осем компании, свързани с изкуствения интелект, постигнаха четворно по-голям ръст на пазарната стойност за малко повече от девет месеца.

Независимо дали смятате, че акциите на AI ще продължат да нарастват, или ще се спукат като балона на дотком компаниите, растежът им досега е безпрецедентен. Само печалбите им от началото на годината надхвърлят общата стойност на някои от най-големите и най-известни компании в Съединените щати.

Ролята на водещите играчи

Nvidia е добавила 1,2 трилиона долара към пазарната си капитализация и е достигнала безпрецедентните 4,5 трилиона долара, след като инвеститорите повишиха цената на акциите ѝ с 38 % тази година с надеждата, че нейните микрочипове ще задвижат AI революцията. Преди две години стойността ѝ беше под една четвърт от тази сума – около 1 трилион долара.

Акциите на Microsoft, ранен инвеститор в разработчика на ChatGPT OpenAI, и на Alphabet, която създава семейство AI модели Gemini, са скочили с над 25 % през тази година, добавяйки съответно около 800 милиарда и 740 милиарда долара към пазарната стойност на технологичните гиганти.

Трите компании заедно струват с 2,8 трилиона долара повече тази година – повече от комбинираната пазарна стойност от 2,7 трилиона долара на Berkshire, JPMorgan и Walmart.

По-малките звезди също блестят

Други големи AI компании, които бележат скок, са Palantir, чиято цена се е повишила със 137 %. Oracle и AMD са се увеличили с около 70 % всяка, Broadcom е поскъпнала с 45 %, а Meta – с 22 %. Тези пет компании са увеличили съвкупната си пазарна стойност с 1,5 трилиона долара от януари насам. Това е приблизително колкото стойността на Mastercard, Netflix и Exxon Mobil взети заедно.

Общо осемте бързо растящи AI акции са увеличили пазарната си капитализация с 4,3 трилиона долара тази година – сума, равняваща се приблизително на шест Eli Lilly, 15 Coca-Cola или 20 McDonald's.

Сделките с OpenAI подхранват оптимизма

Поредица от сделки в сферата на изкуствения интелект тласнаха част от акциите нагоре тази година. Nvidia, Oracle и AMD сключиха няколко високопрофилни споразумения с OpenAI, които развълнуваха Уолстрийт и подсилиха прогнозите за бърз растеж.

Въпросът за рационалността

Стийв Ханке, професор по приложна икономика в университета „Джон Хопкинс“, заяви пред Business Insider, че все още не е ясно дали шумът около AI е рационален, като отговорът „до голяма степен ще зависи от това дали прогнозите за зрелищните приходи на AI компаниите ще издържат“.

