Популярна спорна марка представи ново облекло за домашни любимци

След представянето на първата си колекция за домашни любимци през май, Adidas обяви ново издание на линията за есента. Новата капсулна колекция адаптира класически модели от каталога на Adidas към нуждите на четириногите любимци. Сред артикулите се открояват версии на ветровки, подплатени жилетки и спортни екипи. Колекцията включва и съвпадащи тоалети за собствениците, като така предлага възможност за визуално координирани визии при разходки, пише Hypebeast.

Цените на артикулите от колекцията adidas за домашни любимци, предлагани в Китай, варират в зависимост от продукта — тениските струват около 28 евро, каишките се предлагат за около 55 евро, а чантите-преноски достигат до 115–120 евро. При международно разпространение крайните цени могат да се променят вследствие на мита, данъци и транспортни разходи.

Освен акцент върху външния вид, облеклата са разработени с оглед на климатичните условия през по-студените месеци. Използвани са водоотблъскващи тъкани и термоизолиращи подплънки, които целят да осигурят комфорт и защита на животните по време на разходки при дъждовно или хладно време. Комбинацията между практичност и моден подход е в основата на дизайна на колекцията.

Към момента новите модели са налични единствено на китайския пазар, без обявена дата за международно пускане. Компанията не е съобщила дали планира глобално разпространение, но интересът към първото издание на линията предполага възможно бъдещо разширение.

