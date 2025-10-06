Компаниите плащат повече на тези, които притежават тези 6 умения

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Служителите ценят най-много финансовите стимули
Пазарът на труда е много взискателен в момента, а ръстът на заплатите е бавен, освен ако нямате определени умения, за които работодателите предлагат големи суми.
Според „Ръководство за заплатите за 2026 г.“ на Робърт Халф, което се основава на данни от близо 2000 работници и 2200 мениджъри по наемане на персонал в Съединените щати, цели 84% от работодателите планират да предложат по-високи заплати на кандидати със специализирани умения.
Както обяснява Мишел Райсдорф, директор в Robert Half, експертите по изкуствен интелект са особено търсени: „Компаниите искат да използват изкуствен интелект, за да трансформират работното място. Тъй като това е нова и бързо развиваща се технология, кандидатите с тези умения буквално биват грабвани веднага щом завършат или овладеят тези умения.“
Тя съветва работниците да проучат дали могат да научат нови умения за изкуствен интелект в рамките на своите компании, но също така да се възползват от местните библиотеки, университети или програми за технологични обучителни лагери, за да бъдат в крак с последните новини в областта, пише CNBC Make It.
Въпреки предизвикателствата на пазара на труда, 74% от работодателите признават, че са загрижени, че не могат да отговорят на очакванията на кандидатите, особено на тези с редки и търсени умения. Ето защо компаниите все по-често предлагат допълнителни придобивки, а половината от мениджърите смятат, че това ще бъде ключова стратегия за привличане на таланти през 2026 г.
Служителите ценят най-много финансовите стимули (бонуси, изплащане на студентски заем) и баланса между работа и личен живот (работа от разстояние, гъвкаво работно време). Някои обаче биха се отказали от работата от вкъщи за по-висока заплата, 66% от анкетираните биха се съгласили да работят на пълен работен ден в офис, но мнозинството (60%) биха поискали поне 10% по-висока заплата за това.
