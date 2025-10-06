Компаниите плащат повече на тези, които притежават тези 6 умения

Служителите ценят най-много финансовите стимули

Пазарът на труда е много взискателен в момента, а ръстът на заплатите е бавен, освен ако нямате определени умения, за които работодателите предлагат големи суми.

Според „Ръководство за заплатите за 2026 г.“ на Робърт Халф, което се основава на данни от близо 2000 работници и 2200 мениджъри по наемане на персонал в Съединените щати, цели 84% от работодателите планират да предложат по-високи заплати на кандидати със специализирани умения.

Най-търсените умения, за които се очаква увеличение на заплатите, са:

Изкуствен интелект и машинно обучение: +4,1%

Публично счетоводство, данъци, одит и застраховане: +3,7%

Стратегия за съдържание, дигитални проекти и маркетингови анализи: +3,3%

Поддръжка на клиенти и администрация в здравеопазването: +3,0%

Управление на правни договори: +2,7%

Възнаграждения и обезщетения: +2,4%

Както обяснява Мишел Райсдорф, директор в Robert Half, експертите по изкуствен интелект са особено търсени: „Компаниите искат да използват изкуствен интелект, за да трансформират работното място. Тъй като това е нова и бързо развиваща се технология, кандидатите с тези умения буквално биват грабвани веднага щом завършат или овладеят тези умения.“

Тя съветва работниците да проучат дали могат да научат нови умения за изкуствен интелект в рамките на своите компании, но също така да се възползват от местните библиотеки, университети или програми за технологични обучителни лагери, за да бъдат в крак с последните новини в областта, пише CNBC Make It.

Компаниите предлагат обезщетения, не само заплати

Снимка: iStock

Въпреки предизвикателствата на пазара на труда, 74% от работодателите признават, че са загрижени, че не могат да отговорят на очакванията на кандидатите, особено на тези с редки и търсени умения. Ето защо компаниите все по-често предлагат допълнителни придобивки, а половината от мениджърите смятат, че това ще бъде ключова стратегия за привличане на таланти през 2026 г.

Служителите ценят най-много финансовите стимули (бонуси, изплащане на студентски заем) и баланса между работа и личен живот (работа от разстояние, гъвкаво работно време). Някои обаче биха се отказали от работата от вкъщи за по-висока заплата, 66% от анкетираните биха се съгласили да работят на пълен работен ден в офис, но мнозинството (60%) биха поискали поне 10% по-висока заплата за това.

