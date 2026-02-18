АЕЦ "Козлодуй" има проблем с текущите си плащания

Заради недостига на средства още в началото на миналата година централата е взела заем от 50 млн. лева от дъщерното си дружество

Поредна авария наложи спиране на шести блок на АЕЦ Козлодуй. От ръководството съобщиха, че единият от двата действащи реактора ще бъде изключен, за да се отстрани дефектирало. Пред БНТ обясниха, че основната причина за честите спирания са затрудненията при доставките на части от Русия. Това е наложило търсенето на алтернативни европейски аналози, които обаче не са дали очаквания резултат.

Междувременно финансовите отчети до деветмесечието на миналата година показват, че централата изпитва затруднения с текущите си плащания. Макар дружеството да отчита печалба, средствата не са достатъчни за пълно финансиране на дейността му. Поради това са били изтеглени два кредита, единият от които е от дъщерната компания, ангажирана със строежа на новите мощности.

Снимка: АЕЦ "Козлодуй"

Енергийният експерт Антон Иванов коментира пред БНТ, че за трети път след годишния планов ремонт в края на миналата година блокът ще бъде спрян. От централата посочват, че на всеки четири години се извършва основен ремонт на мембрана в съоръжението. Заради проблемите с руските доставки са били използвани европейски заместители, но след монтажа им са възникнали дефекти и се е наложило да бъдат поръчани части, аналогични на оригиналните. Все още няма яснота кога проблемът ще бъде окончателно решен.

По думите на Иванов, заради ограничения внос от Русия ръководството е избрало по-евтини алтернативни компоненти, което е довело до по-ниска ефективност на блока. Затова той не е бил пуснат на максимална мощност, за да се ограничат рисковете, но въпреки това да се осигурят необходимите количества електроенергия за вътрешния пазар през зимния период. В момента централата внася минимален обем части от Русия, след като е била преориентирана към други доставчици.

Отчита се също, че едно от най-печелившите държавни дружества е срещнало затруднения с разплащанията си през определени периоди на миналата година. Като основни причини се посочват увеличеният дивидент към Български енергиен холдинг, забавени плащания от Национална електрическа компания, както и извършени разходи по договори за доставка на свежо ядрено гориво. Наложило се е и разсрочване на дивидента към държавата до края на февруари.

Заради недостига на средства още в началото на миналата година централата е взела заем от 50 млн. лева от дъщерното си дружество АЕЦ Козлодуй – Нови мощности при лихва над 3%. На 16 юли е договорен и овърдрафт с частна банка за още 50 млн. лева. Към момента шести блок работи с намалена мощност, но въпреки това централата продължава да осигурява необходимата електроенергия за страната.

