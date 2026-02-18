Инвеститор придоби дял в българска AI компания с планове за международна експанзия

Средствата ще ускорят внедряването на изкуствен интелект в корпоративни процеси

Българската технологична компания Zenterra AI е привлякла стратегическа инвестиция от RED Group Capital, който придобива 15% дял в дружеството. Сделката е финализирана в началото на февруари 2026 г. и цели да подпомогне развитието на продуктите и международната експанзия на компанията.

Инвестицията идва на фона на нарастващо търсене на решения с изкуствен интелект в корпоративния сектор, където организациите търсят автоматизация на документооборот, обслужване на клиенти и оптимизация на вътрешни процеси.

С привлечения капитал Zenterra AI планира да разшири инженерния и продуктовия си екип, да ускори внедряването на решения при корпоративни и институционални клиенти и да засили търговското си присъствие в страната. Компанията подготвя и навлизане на международни пазари чрез стратегически партньорства.

„Сделката ще ни позволи да ускорим внедряването на решения с измерим ефект върху ефективността на организациите“, коментира изпълнителният директор Тодор Терзиев.

От RED Group Capital посочват, че инвестицията е част от стратегията им да подкрепят компании с потенциал за растеж и международно развитие.

Zenterra AI разработва и внедрява решения с изкуствен интелект за автоматизация на документооборот, обработка на клиентски запитвания и подпомагане на аналитични процеси, които се интегрират със съществуващи корпоративни системи.

