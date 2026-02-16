Защо шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира толкова често и има ли повод за притеснение?

Честите спирания принуждават държавата да внася повече ток

53 дни след като беше ремонтиран, шести блок на АЕЦ „Козлодуй” отново спира. Това се случва за втори път в рамките на 2 месеца. На 24 декември 2025 г. блокът заработи след спиране заради повреда на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината. Сега блокът спира по същата причина. Дефектиралият сегмент е разположен в конвенционалната, неядрена част на блока.

От централата казват, че няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда.

Защо се случва толкова често спиране на блока?

Енергийният експерт Георги Касчиев определи случващото се като безотговорност. "Вместо да доставят проверни устройства, те си позволиха да експериментират с побългарено устройство", каза пред businessnovinite.bg Касчиев.

По думите му досега защитното устройство е било предоставяно от руския завод-производителна турбините. Тези устройства се сменят на 4 години, така миналата година вместо да сложат от досегашните руски устройства, ръководителите на централата слагат българско устройство, прозведено от "Атоменергоремонт". Малко след поставянето му, то започва да дава дефекти.

Смяната на устройството струва на централата огромни загуби- около 60 млн. евро. Освен това тези чести спирания на блока не са добре за корпуса, обясни експертът. Той е категоричен, че във въпросния сепаратор трябва да има защита, когато се получи по-силно загряване, трябва да се изпусне част от парата. Затова е важно това устройство да е в изрядно състояние.

Според Касчиев това често спиране на блока по време на зимния сезон сеотразява негативно и на държавата, защото не ни достига електроенергия и ние трябва да внасяме повече, съответно и да плащаме повече.

