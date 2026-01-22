835 млн. евро приходи: Кой е най-печелившият футболен клуб във Висшата лига?

Общите приходи на 20-те водещи клуба в класацията са нараснали с 11% до рекордните 12,4 милиарда евро

Ливърпул оглави класацията на Deloitte Football Money League като най-печелившия английски клуб за първи път в историята си. Те триумфираха с титлата във Висшата лига през сезон 2024-25 и отчетоха приходи от 836 милиона евро – най-високият резултат сред всички отбори от Англия. Това ги утвърди като финансов лидер на Острова в 29-ото издание на престижната класация, предава ВВС.

Снимка: Reuters

В глобален план Реал Мадрид отново зае първото място с приходи от 1,2 милиарда евро, въпреки че през миналия сезон не спечели нито Шампионската лига, нито титлата в Ла Лига. Барселона се нареди втора с 975 милиона евро, като се завърна в топ 3 за първи път от сезон 2019-20, въпреки че играеше домакинските си мачове извън „Ноу Камп“ заради ремонта на стадиона. Байерн Мюнхен е трети с 861 милиона евро, Пари Сен Жермен – четвърти с 837 милиона евро, а Ливърпул заема пето място.

Манчестър Сити се смъкна от втора на шеста позиция с приходи от 829 милиона евро. Манчестър Юнайтед, който завърши едва 15-и във Висшата лига и загуби финала в Лига Европа от Тотнъм, се нареди осми със 793 милиона евро – най-ниската му позиция в историята на Money League, след като е бил начело на класацията общо 10 пъти, последно през 2017 г. Очаква се приходите му от мачове да намалеят допълнително заради липсата на участие в европейски турнири и ранното отпадане от ФА Къп и Купата на лигата.

В топ 10 присъстват общо шест английски клуба. Арсенал е седми със 822 милиона евро, Тотнъм заема девето място с 673 милиона евро, а Челси е десети с 584 милиона евро. Извън първата десетка, но в топ 20, попадат още Астън Вила (14-то място с 450 милиона евро), Нюкасъл Юнайтед (17-то място с 400 милиона евро) и Уест Хям Юнайтед (20-то място с 276 милиона евро).

Какво стои зад увеличението?

Общите приходи на 20-те водещи клуба в класацията са нараснали с 11% до рекордните 12,4 милиарда евро. Най-голям принос имат търговските приходи, които достигат 5,3 милиарда евро, благодарение на промени в бизнес моделите, по-активното използване на стадионите извън мачовите дни, по-високите приходи от спонсорство и по-добрите резултати в търговията на дребно. Само търговските приходи на Реал Мадрид възлизат на 594 милиона евро – сума, която самостоятелно би ги класирала в топ 10.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN