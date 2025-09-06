1 USD
1.67208 BGN
Петрол
65.23 $/барел
Bitcoin
$111,131.0
Последвайте ни
Свят 6 умни начина да пестите пари като шофьор

6 умни начина да пестите пари като шофьор

bTV Бизнес екип

С тези съвети ще удължите живота на колата и ще намалите разходите

Да имаш кола е вълнуващо, но нека бъдем честни – често това е и безкраен списък от разходи. Разходи за гориво, застраховка, ремонти и внезапни повреди карат шофьорите постоянно да търсят начини да спестят пари, без да правят компромис с безопасността или представянето на автомобила.

Добрата новина? Няколко умни стратегии могат да ви помогнат да поддържате колата в отлична форма и същевременно да ви спестят пари.

Честа профилактична поддръжка

Мислете за колата си като за здравето си – по-евтино е да предотвратявате проблеми, отколкото да ги лекувате. Следването на препоръчаните от производителя графици за поддръжка е първата стъпка. Можете обаче да отидете и по-далеч, като извършвате бързи месечни проверки сами:

  • Течности: Проверявайте нивата на масло, антифриз и спирачна течност
  • Гуми: Следете за равномерно износване и правилно налягане
  • Акумулатор: Проверявайте за корозия и почиствайте при нужда
Усъвършенствайте шофирането си за по-нисък разход на гориво

Цените на горивото не падат, затова е важно да шофирате икономично. За да намалите разхода на гориво и да шофирате по-икономично, е важно да поддържате постоянна скорост, да предвиждате спирания вместо да натискате спирачката внезапно и да използвате автопилот при дълги пътувания, съветва Automotive Blog. Тези прости навици могат да подобрят ефективността на горивото и да удължат живота на колата ви.

Не пренебрегвайте гумите

Гумите са единствената част от автомобила, която докосва пътя, затова грижата за тях е ключова. Неправилно напомпани гуми увеличават съпротивлението и карат двигателя да работи повече, изразходвайки повече гориво.

  • Проверявайте налягането поне веднъж месечно и преди дълги пътувания
  • Ротирайте гумите на всеки 8 000–11 000 км., за да удължите живота им
  • Неправилното износване означава по-скъпа подмяна
Купувайте качествени части

Когато нещо се повреди, е изкушаващо да вземете най-евтиното. Но евтините части се износват по-бързо, което води до по-високи разходи в дългосрочен план. Избирайте оригинални части или качествени алтернативи при смяна на накладки, филтри или ремъци. Първоначалната цена е по-висока, но ще спестите от бъдещи ремонти.

Поддържайте автомобила чист – вътре и вън

Редовното почистване не е само за естетика. Кал и мръсотия могат да корозират боята и ходовата част. Също така почиствайте интериора редовно – прахът може да повреди електроника и климатична система. Дори бързо почистване и прахосмукачка на всеки две седмици удължава живота на вътрешната част на автомобила.

Използвайте технологиите в своя полза

Съвременните технологии правят поддръжката на колата по-лесна от всякога:

  • Приложения за напомняне за сервиз като Simply Auto следят историята на обслужване на вашата кола
  • Приложения за ефективност на гориво като Fuelio показват разхода и сигнализират за проблеми

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

