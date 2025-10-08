5 призрачни замъка, отворени за посещение

Тези пет замъка съчетават архитектурна красота с ужасяващи легенди

Замъците винаги са били символ на величие, история и мистерия. Но зад високите стени и бойните кули се крият истории, които биха накарали дори най-смелите да потреперят. От убийства и измъчвани затворници до призраци, които бродят из коридорите – тези пет замъка по света съчетават архитектурна красота с ужасяващи легенди.

И най-важното – всички те са отворени за посещения. Всеки, който посети тези места, има шанс да усети атмосферата на миналото и ако е достатъчно смел, може да се срещне с обитателите на замъка от другия свят.

Tower of London

Снимка: Getty Images / iStock

Tower of London е един от най-известните замъци в света, с история, изпълнена с трагедии и мистерии. В миналото тук са живели крале и кралици, съхранявани са ценни бижута, а много затворници са преминавали през мрачните килии на крепостта.

През 1471 г. Хенри VI е убит по време на молитва в кралската капела, а двамата сина на Едуард IV изчезват мистериозно и се смятат за убити. Твърди се, че духовете на тези жертви продължават да бродят из замъка. Ан Болейн, втората съпруга на Хенри VIII, все още се появява на поляната, където е била екзекутирана, а свидетели разказват за призраците на „Принцовете от Tower of London“ и дори за огромна мечка, която плаши посетителите.

Bhangarh Fort

Снимка: Getty Images / iStock

Сгушен сред зелените хълмове на Раджастан, Bhangarh Fort е известен като едно от обитаваните места в Индия. Местните жители предупреждават: никой не трябва да влиза в крепостта след залез слънце.

Легендата разказва за черен магьосник, който се влюбил в принцеса Ратнавати и се опитал да я омагьоса с любовен еликсир. Тя обаче го изхвърлила върху камък, който го убил. В последните си мигове магьосникът проклел земята, така че никой да не живее мирно там. Дори днес посетителите усещат мрак и тревожност, докато се разхождат из крепостта.

Leap Castle

Снимка: Getty Images / iStock

Построен през 1500-те години от семейството О’Карол, Leap Castle е известен със своите кръвопролитни конфликти. Борбата за власт между членовете на семейството довела до многобройни убийства и предателства.

Най-известният призрак е Червената дама – жена, която изгубила детето си. Днес тя обикаля залите с нож в ръка, плачейки край леглото на детето, което никога не е видяла да порасне.

Casa Loma

Снимка: Getty Images / iStock

Величественият замък Casa Loma в Торонто е построен през 1911 г. от сър Хенри Пелат като „вечен дом“ за него и съпругата му лейди Мери. След загубата на семейното богатство замъкът е изоставен и постепенно се превръща в популярна туристическа атракция.

Много духове бродят из замъка, като най-често се забелязва Бялата дама – предполагаема камериерка, която се появява на втория етаж и в мазето.

Castello di Montebello

Снимка: Getty Images / iStock

Castello di Montebello в Италия е построен през 14-ти век. Най-известната легенда разказва за Азурина – младо момиче, което изчезва през 1375 г.

Според преданията духът й се появява на всеки пет години. Много туристи посещават замъка с надеждата да зърнат мистериозната девойка, чието присъствие се усеща и до днес.

