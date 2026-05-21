Илон Мъск на Борсата? Това е най-голямото публично предлагане в историята

Компанията SpaceX на Илон Мъск представи планове за може би най-голямото първично публично предлагане в историята, предава AP, цитирано от БТА.

Не се разкрива сумата, но според някои медии става въпрос за около 75 млрд. долара. За сравнение, сегашният рекорд, поставен преди седем години от саудитската държавна петролна компания "Сауди Арамко" (Saudi Aramco), е три пъти по-малка сума - 26 милиарда долара.

Вчера SpaceX публикува данни за финансовото си състояние, в които става ясно, че приходите за миналата година на компанията за космически ракети възлизат на 18,7 милиарда долара, но тя е завършила 2025-а с оперативна загуба в размер на 2,6 милиарда долара.

При това компанията на Мъск е продължила да трупа загуби и тази година. Те се дължат на големите ѝ инвестиции в изкуствения интелект и разработването на нови ракети, отбелязва Франс прес.

Reuters посочва, че компанията на Илон Мъск залага бъдещето си именно на ИИ.

Очаква се SpaceX да представи офертата си на инвеститорите до 15 дни, уточнява АП.

Reuters прогнозира, че листването може да доведе до първия дебют за над 1 трилион долара. Възможно е една успешна продажба на акциите да повиши стойността на компанията да рекордните 1,75 трилиона долара, което би превърнало Илон Мъск в първия трилионер в историята.