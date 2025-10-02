5 коли, с които със сигурност ще изминете поне 300 хил. км.

Купуването на автомобил без задълбочено проучване може да бъде скъпоструваща грешка. Лесно е да се окажете с превозно средство, което е склонно към повреди, има проблемна трансмисия или просто не издържа толкова дълго, колкото бихте искали. Идеално е да изберете автомобил, който може да издържи поне 300 000 километра без големи затруднения, съобщава Večernji, цитирано от N1.
Опасни ли са последиците от новата атака над саркофага на АЕЦ "Чернобил"?
Руски обстрел вчера прекъсна захранването на защитното съоръжение