Свят 5 коли, с които със сигурност ще изминете поне 300 хил. км.

5 коли, с които със сигурност ще изминете поне 300 хил. км.

Свят

bTV Бизнес екип

Как един надежден автомобил може да издържи десетилетия шофиране

Купуването на автомобил без задълбочено проучване може да бъде скъпоструваща грешка. Лесно е да се окажете с превозно средство, което е склонно към повреди, има проблемна трансмисия или просто не издържа толкова дълго, колкото бихте искали. Идеално е да изберете автомобил, който може да издържи поне 300 000 километра без големи затруднения, съобщава Večernji, цитирано от N1. 

В ново видео в TikTok, автомеханикът Зак Трахан подчертава пет модела, за които гарантира, че ще издържат 200 000 мили безпроблемно. Въз основа на собствения си опит, той казва, че тези автомобили са изключително надеждни и дълготрайни, като същевременно не изтощават портфейла ви с постоянни ремонти. Ето какво препоръчва той:

Honda Civic

Снимка: bg.wikipedia.org

„Можете да изберете който и да е Civic и ще изминете 300 000 километра без притеснение - всяко поколение е също толкова надеждно, колкото и предишното“, казва Трахан. От 2015 г. насам Civic постоянно получава високи оценки от експерти. За 2025 г. Civic Type R беше обявен за най-добър спортен хечбек с оценка 9,9/10, докато обикновеният Civic заема второ място сред компактните автомобили с оценка 9,2. Освен че е забавен за шофиране, Civic предлага практичност и комфортен интериор, което го прави един от най-търсените модели в своя клас.

Това са най-подходящите автомобили за начинаещи шофьори

Toyota Camry

Снимка: bg.wikipedia.org

„Всяко поколение на Camry е било надеждно“, казва Трахан. Експертите хвалят Camry за нейната издръжливост, безопасност, достъпност и модерно инженерство. Често се посочва, че по-старите модели от началото на 2000-те все още са лесни за забелязване на пътя днес – доказателство за тяхната дълготрайност.

Lexus IS250 / IS350

Снимка: bg.wikipedia.org

„Имах един такъв и го карах безмилостно, а той издържа 400 000 километра без да се повреди“, признава Трахан. Според него дълголетието на тези модели говори само за себе си.

IS350 F Sport: най-висока производителност и мощност, идеален за тези, за които климатикът не е от решаващо значение.

IS350 AWD: отличен избор за по-студени региони, макар и с малко по-висок разход на гориво.

IS250 AWD: луксозен вариант за ездачи, за които скоростта не е приоритет.

Независимо от избора, серията Lexus IS предлага лукс, надеждност и издръжливост от поне 300 000 километра.

Турция обяви високи мита върху вноса на автомобили извън ЕС

Honda Accord

Снимка: bg.wikipedia.org

„Accord ще ви издържи толкова дълго, колкото и Civic“, казва Трахан, добавяйки, че предпочита по-старите модели. Списание Car and Driver описва Accord като „пълен успех“ – семеен седан с просторен, добре изработен интериор и превъзходна практичност. Най-новите модели продължават да потвърждават статута на Accord като една от автомобилните икони.

Ford Crown Victoria

Снимка: bg.wikipedia.org

Ако има кола, която заслужава титлата неразрушима, това е Crown Victoria, която се произвежда от 1998 до 2011 г. „Не е най-красивата кола на света, но ако търсите превозно средство, което издържа вечно - това е то“, посочва Трахан. Като доказателство, през 2024 г. автомобилен ентусиаст купува бивше такси Crown Vic от Ню Йорк, модел 2011 г., с над 800 000 километра пробег - и то все още е в движение.

Според Трахан, ако избирате между тези модели, едва ли можете да сбъркате. Те са истински пример за това как един надежден автомобил може да издържи десетилетия шофиране и стотици хиляди километри.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

