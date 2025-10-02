5 коли, с които със сигурност ще изминете поне 300 хил. км.

Снимка: bg.wikipedia.org

„Можете да изберете който и да е Civic и ще изминете 300 000 километра без притеснение - всяко поколение е също толкова надеждно, колкото и предишното“, казва Трахан. От 2015 г. насам Civic постоянно получава високи оценки от експерти. За 2025 г. Civic Type R беше обявен за най-добър спортен хечбек с оценка 9,9/10, докато обикновеният Civic заема второ място сред компактните автомобили с оценка 9,2. Освен че е забавен за шофиране, Civic предлага практичност и комфортен интериор, което го прави един от най-търсените модели в своя клас.