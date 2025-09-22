1 USD
Турция обяви високи мита върху вноса на автомобили извън ЕС

Турция обяви високи мита върху вноса на автомобили извън ЕС

bTV Бизнес екип

Решението ще засегне предимно японските е южнокорейските коли

Министерството на търговията на Турция обяви днес нови мита върху вноса на автомобили, като определи ставки от до 30 процента или до 8500 долара на автомобил според модела и категорията.

Митата засягат вноса на автомобили от страни извън Европейския съюз и страните, с които Турция има споразумения за свободна търговия. Новите ставки ще влязат в сила след 60 дни.

Министерството обясни, че мярката има за цел да защити местното производство от засилващия се импортен натиск и нелоялна конкуренция, съобщава БТА.

Защо над 80% от автомобилите на Hyundai ще се произвеждат в САЩ?

Освен това се отбелязва промяната в тенденциите на световните пазари и вериги за доставки, както и засилването на протекционистичните политики в глобален мащаб. „В светлината на глобалните търговски войни и засилването на протекционизма стана необходимо да защитим нашия сектор от засилващия се натиск на вноса“, пише в съобщението на турското министерство.

Очаква се решението да засегне вноса на известни световни марки, които не се произвеждат в Турция, като японските Toyota, Honda, Nissan, южнокорейските Hyundai и Kia, както и електрическите автомобили на американската Tesla и китайската BYD.

