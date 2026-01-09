Забравете колите, ето летящата тротинетка

LEO Flight разширява границите на личния транспорт с нов, летящ електрически скутер

Самолет-скутер, с електрическо задвижване без витло, може да лети на няколко метра над земята. И най-интересното е, че според твърденията на компанията, не изисква никакъв пилотски лиценз, пише Forbes.

Наречен JetBike, той се захранва от 48 електрически вентилатора, по 12 във всеки ъгъл. Той е компактен и лесен за зареждане у дома.

Скутер, предназначен за забавление, но не като средство за транспорт

Това електрическо устройство е предназначено единствено за летене с цел развлечение и забавление, а не като средство за транспорт. Това се вижда и от факта, че с пълна батерия може да лети до 15 минути, с ограничена максимална скорост от 97 км/ч.

Що се отнася до височината на полета, той може да се издигне до 4,5 метра от земята. Размерите на летателния апарат са около 2x2 метра, достатъчни, за да се побере в гаража на собственика.

Освен това, рамката на превозното средство включва конструкция с предпазен пръстен, която обгражда пилота и осигурява защита в случай на падане, преобръщане или катастрофа. Генерираният шум, според описанието на компанията, е изключително нисък (около 80 децибела, което е близко до шума на оживена улица), тъй като тази конструкция служи и като опора за няколко електрически реактивни агрегата.

Предварителните поръчки са в процес на обработка

Снимка: LEO Flight

Досега електрическият Solo JetBike е преминал прототипни тестове, а производителят е предложил на клиентите възможност за предварителна поръчка. Базовата цена е 86 286 евро, като все още не е обявено кога ще започнат доставките.

Компанията, стояща зад тази иновация, е основана от инженера по реактивни двигатели Пийт Битар и бившия дизайнер на автомобили Mazda Карлос Салаф. Компанията иска също така да разработи летящ автомобил със скорост от 402 км/ч, наречен LEO Coupe, в бъдеще.

