Това са най-подходящите автомобили за начинаещи шофьори

Добре поддържаната кола може дълго да служи на новия шофьор

Закупуването на първи автомобил е вълнуващ момент, но и отговорно решение. За новите шофьори е важно колата да бъде надеждна и лесна за поддръжка, за да може първите километри зад волана да бъдат изминати без стрес.

Най-подходящи са по-малките автомобили с проста механика. Те предлагат по-ниски разходи за регистрация и застраховка, а в градска среда са по-лесни за управление. Спортни коли, луксозни лимузини или големи SUV модели не са най-добрият старт – по-добре е да се насочите към проверени градски или компактни автомобили, пише Biznis Kurir.

За да сме сигурни, че купуваме добър автомобил, е важно да се провери състоянието на двигателя, окачването и каросерията преди покупка, защото добре поддържаната кола може дълго да служи на новия шофьор.

Добри употребявани модели за начинаещи шофьори:

Škoda Fabia – малък градски автомобил с проста техника и евтини части . Най-добрият избор са бензиновите двигатели 1.2 HTP или 1.0 MPI . Основният минус е по-слабото ускорение при пълно натоварване .

Volkswagen Golf – компактен автомобил, който има отлична стабилност . Бензиновите двигатели 1.4 и 1.6 са по-надеждни от ранните TSI версии , макар частите да са малко по-скъпи.

Toyota Corolla – надежден семеен автомобил. Бензиновите 1.4 и 1.6 VVT-i са известни с дълголетието си и ниските разходи за поддръжка . По-старите модели не впечатляват с дизайн , но надеждността е безспорна.

Hyundai i30 – компактен автомобил с добро съотношение цена/качество . Двигателите 1.4 и 1.6 CVVT са прости, а вътрешното пространство е достатъчно за малко семейство.

Škoda Octavia – по-голям модел за начинаещи, които търсят повече простор . Бензиновият 1.6 MPI е най-добрият избор , докато дизелът 1.9 TDI е издръжлив , но по-скъп за обслужване.

Ford Fiesta – лек градски автомобил, който в лесен за управление. Двигателят 1.25 Duratec е подходящ за нови шофьори, като трябва да се има предвид рискът от корозия при по-старите модели.

Как да изберете правилния първи автомобил?

За първи автомобил не е решаващо името на марката, а техническото състояние на колата. Най-важното е колата да не е претърпявала сериозни транспортни произшествия и да няма скрити дефекти. Добре подбраният автомобил ще помогне на новия шофьор да придобие увереност зад волана и ще превърне шофирането от стрес в удоволствие.

