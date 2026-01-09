Фирмите с инвестиции в научноизследователска дейност ще получават данъчни стимули

Целта на мярката е да стимулира компаниите да инвестират повече в иновации и нови технологии

Въвеждане на данъчно облекчение за фирмите, които инвестират в научноизследователска и развойна дейност (НИРД), прие на днешното си заседание Министерският съвет, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа (МИР).

На данъчно задължените лица, извършващи НИРД, ще бъдат признати за данъчни цели допълнително 25 на сто от разходите в годината на отчитането им. Това ще става при изпълнени определени условия. В случай, че в резултат на развойна дейност бъде формиран дълготраен нематериален актив, се предлага данъчно задълженото лице да има право да увеличи с 25 на сто разходите за развойна дейност, включени в историческата цена на този актив.

Целта на мярката е да стимулира компаниите да инвестират повече в иновации и нови технологии. Това се очаква да доведе до повишаване на конкурентоспособността на бизнеса, уточняват от МИР.

Според съобщението подобни стимули насърчават създаването на висококвалифицирани работни места и предприемаческата активност, които в дългосрочен план водят до по-висока производителност, устойчив икономически растеж и подобряване на международната позиция на страната.

Повишаване на инвестициите в НИРД води до ускоряване на внедряването на нови технологии и продукти в производството и услугите, повишаване на конкурентоспособността на икономиката, интегрирането й в европейските вериги с висока добавена стойност и по-добра предвидимост и сигурност за бизнеса при планиране на иновационни проекти.

Двете отговорни министерства по въвеждането на данъчно облекчение за фирмите, които инвестират в научноизследователска и развойна дейност, са Министерството на иновациите и растежа и Министерството на финансите, припомни БТА. За тяхната съвместна работа съобщи през октомври Томислав Дончев, вицепремиер и министър на иновациите и растежа в оставка.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN