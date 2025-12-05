Милиардер споделя 5 съвета, които са го направили богат

Джон Морган признава, че често сънува как губи всичко, и отдава голяма част от успеха си на късмета

Милиардерът Джон Морган успява да създаде една от най-големите адвокатски кантори за телесни повреди в САЩ — Morgan & Morgan, с офиси във всички 50 щата. Освен това притежава верига от научни атракциони, молове, хотели и билборд компании, което превръща името му в синоним на бизнесимперия.

Но според Business Insider човек трябва да разговаря с него само няколко минути, за да разбере, че Морган не е типичният арогантен милиардер. Той признава, че страда от синдром на самозванеца, често сънува как губи всичко, и отдава голяма част от успеха си на късмета. Тези чувства, според него, поддържат непрекъснатата му амбиция и внимание към детайла.

Първата му работа след дипломирането по право не плаща много — основна заплата от 10 000 долара плюс 10% комисионна. През първата година доходът му е около 15 000 долара. Въпреки това той основава своя собствена кантора, която днес е изключително успешна, но Морган признава, че синдромът на самозванеца все още го мотивира да проверява ежедневно резултатите и данните за бизнеса си, за да остава на върха.

Морган вярва също в силата на късмета. „Животът е пълен с хиляди завои — всеки един може да промени всичко“, казва той. Затова той винаги се стреми да търси възможности, независимо колко малки или странни изглеждат, като по този начин максимизира шансовете си за успех. Именно тази нагласа го е довела до първите големи стъпки на кариерата му, включително ранната реклама на кантората му, която много други адвокати избягват.

Друг важен урок за Морган е професионализмът. Баща му, въпреки постоянните уволнения, му е казвал: „Каквото и да правиш, бъди професионалист, никой не може да те уволни“. Това го мотивира да работи за себе си и да изгражда независимост, която му позволява да рискува и да управлява бизнеси в различни сфери.

Морган също подчертава значението на делегирането и свободата, която идва с него. Когато открива талантливи и надеждни служители, той им делегира все повече отговорности, освобождавайки време за стратегическо планиране и разширяване. Накрая, въпреки че някои финансови експерти препоръчват „добър“ дълг, Морган избягва заемите, когато е възможно, за да не бъде погълнат от сложните лихви и финансовите рискове.

