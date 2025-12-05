Автомобилен доставчик прекратява дейността си у нас

Около 800 работни места ще бъдат засегнати

Като част от глобалното си стратегическо преструктуриране компанията „Сумитомо Електрик Борднетце СЕ“ (SEBN SE), специализирана в производството на автомобилни кабелни инсталации, постепенно ще прекрати дейността на своето дружество в България „СЕ Борднетце – България“ ЕООД, съобщава БТА.

„Това решение отразява както променящите се разходни параметри в региона, така и по-широката стратегическа насока на SEBN групата за поддържане на дългосрочна конкурентоспособност в динамичния глобален автомобилен пазар. Приблизително 800 позиции ще бъдат засегнати в Карнобат, като съкращенията ще се реализират на два етапа и ще бъдат завършени до март 2027 година. Този курс на действие, определен след задълбочен процес на оценка, е от съществено значение за гарантиране на дългосрочната устойчивост и конкурентоспособност на операциите на SEBN групата“, посочиха от българското подразделение на международната компания.

Справка в търговския регистър показва, че през 2024 г. приходите на компанията са над 180 млн. лв., а печалбата близо 6,7 млн лв.

Където е възможно, SEBN ще предложи на засегнатите служители възможности за преназначаване в рамките на групата. Освен това те ще получат подкрепа за кариерен преход и обезщетения при прекратяване на трудовите отношения.

„Напълно осъзнаваме как това решение се отразява на нашите колеги и сме ангажирани да ги подкрепяме през целия преходен период. Изказваме дълбока благодарност към всички наши служители за техния професионализъм и дългогодишна отдаденост, като потвърждаваме своя стремеж към справедлив и прозрачен процес“, посочиха още от дружеството.

„СЕ Борднетце – България“ ЕООД е част от „Сумитомо Електрик Борднетце СЕ“ – световен доставчик за автомобилната индустрия с над 36 000 служители в 13 държави. Компанията разработва кабелни системи, както и електрически и електронни компоненти за конвенционални и електрически задвижващи технологии, включително за ниско- и високоволтови системи. Тя е част от японската група „Сумитомо Електрик Индъстрис“, която има 380 дъщерни дружества в различни индустрии по света. С над 400-годишна история и 280 000 служители групата реализира нетни продажби от 30 милиарда щатски долара през 2023 г.

През септември миналата година „СЕ Борднетце – България“ ЕООД обяви, че планира поетапно изтегляне на производствената си дейност от България и затваряне на завода в Мездра.

