Най-използваната парола в Америка през 2025 г. е една проста дума

Изследването развенчава широко разпространеното вярване, че младите поколения са по-сигурни онлайн

"Admin" е най-често използваната парола в Съединените щати през 2025 г., показва нов доклад на компанията за киберсигурност NordPass. Анализът е базиран на милиони изтекли идентификационни данни и разкрива, че въпреки постоянните предупреждения потребителите продължават да избират елементарни комбинации, които хакерите могат да разгадаят за секунди.

В топ 20 попадат девет числови последователности — сред тях „123456“ и „123456789“ — както и пет варианта на „password“. В списъка се появява и една нецензурна дума, което според експертите показва колко малко внимание се отделя на сигурността дори в най-базовите случаи.

Тенденцията не е ограничена само до САЩ. В световен мащаб най-популярната парола остава „123456“, следвана от „admin“ и „12345678“. Причината е проста: тези комбинации са лесни за запомняне, но точно толкова лесни за разбиване. Изследването развенчава и широко разпространеното вярване, че младите поколения са по-сигурни онлайн. Данните показват, че 18-годишните често избират същите слаби модели като много по-възрастни потребители — дълги числови редици, имена или очевидни вариации. Макар все повече хора да включват специални символи, пароли като P@ssw0rd и Abcd@1234 продължават да следват предвидими шаблони, които автоматизираните хакерски инструменти разчитат без усилие.

Експертите предупреждават, че слабите пароли са сред най-разпространените входни точки за пробиви, пише New York Post. Автоматизирани скриптове проверяват милиарди комбинации в секунда, а масовото използване на едни и същи пароли им позволява да успяват почти мигновено. Една открадната комбинация може да даде достъп до имейл, социални мрежи, банкови сметки или служебни профили — особено когато потребителят използва една и съща парола в различни услуги.

Специалистите напомнят, че най-ефективната защита изисква няколко ключови навика: използване на дълги и случайни комбинации, уникална парола за всеки акаунт, редовно обновяване. Поддържането на актуален софтуер също е критично, тъй като престъпниците често комбинират уязвимости с лесно отгатваеми пароли. Макар инструментите за защита да се развиват, навиците на потребителите остават най-слабото звено — и ключов фактор за нарастващите рискове в онлайн пространството през 2025 г.

