4 чести грешки на интервю, които могат да ви струват работата

Какво най-често отблъсква работодателите

Опитната консултантка по управление на човешки ресурси Мелани Шонг Хелм провежда над 1 000 интервюта годишно за малки компании от различни сектори. В разговор с Business Insider тя очерта четири повтарящи се грешки, които карат работодателите да се откажат дори от силни кандидати.

Закъснението

„Ако човек не може да дойде навреме на интервю, няма да идва навреме и на работа“, казва Хелм. Според нея дори няколко минути закъснение създават съмнения в професионализма. Наскоро кандидат за старша позиция в управлението на веригата за доставки изостанал два пъти – първо с няколко минути, после с половин час. „Той не получи оферта“, обобщава консултантката.

Защо критиката към бивши колеги е лоша стратегия?

Кандидатите често се изкушават да обрисуват предишното си работно място в негативна светлина. „Не го правете“, съветва Хелм. Добрата екипна работа е ключова, а ожесточените думи срещу бивши колеги поставят под съмнение способността за сътрудничество. При кандидат за производствена линия, нарекъл колегите си „мързеливи и некомпетентни“, резултатът отново е отказ.

Нужно ли е да споделяме лични здравни и семейни ангажименти?

Рекрутерите се интересуват преди всичко от професионалната пригодност. „Оставете личните теми настрана и се фокусирайте върху това защо вие сте точният човек“, подчертава Хелм. Ако позицията изисква 40-часова заетост, а кандидатът разполага само с 20 часа заради грижи за близък, може би е по-разумно да преразгледа кандидатурата си. „Винаги можете да преговаряте или да откажете оферта, но не превръщайте интервюто в дискусия за лични проблеми“, допълва тя.

Благодарствено писмо

Липсата на благодарствено писмо е честа и подценявана грешка. „Това е въпрос на елементарна учтивост и ви отличава“, казва Хелм. Тя си спомня вицепрезидент на инженерното направление в голяма корпорация, който държал на рафта си малкото получени благодарствени бележки и често ги показвал като пример. Персонализираното съобщение по имейл или SMS е минимумът, но ръкописната картичка „ще се отплати многократно“, убедена е консултантката.

Закъснението, злословието, прекаленото разкриване на лични обстоятелства и пропускът да благодарите създават лошо впечатление, независимо от опита и квалификацията. Избягването на тези грешки не гарантира работа, но увеличава шансовете ви, заключава Мелани Шонг Хелм.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN