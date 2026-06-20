4 европейски дестинации, ако не обичате морето: Едната е била снимачна площадка на култова фентъзи поредица

Ето кои са те

Не всеки мечтае за претъпкани плажове и дълги часове под жаркото слънце. За любителите на планините, природата и активната почивка Европа предлага десетки впечатляващи маршрути, които разкриват едни от най-красивите пейзажи на континента.

Платформата AllTrails публикува своята класация на най-добрите европейски дестинации за пешеходен туризъм през 2026 г. Сред отличените места попадат четири региона, които съчетават величествени природни гледки, богато културно наследство и незабравими приключения.

Полските Татри

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Най-високата част на Карпатите в Полша често е наричана „мини Алпите“ заради своите назъбени върхове, кристално чисти планински езера и впечатляващи гледки.

Сред най-популярните маршрути са преходите до връх Кошчелец и живописното езеро Морско око, които преминават през гъсти иглолистни гори. Районът предлага както по-леки разходки, така и по-предизвикателни маршрути за опитни планинари.

Юлийските Алпи

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Разположени между Словения, Италия и Австрия, Юлийските Алпи са отличен избор за тези, които търсят тишина и недокосната природа.

Особено впечатляващ е маршрутът до Slemenova Špica, откъдето се разкриват панорамни гледки към високите върхове и алпийските поляни. Районът е подходящ и за по-малко опитни туристи, стига да разполагат с подходяща екипировка.

Мястото, където е снимана Нарния

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Долината на река Соча в Словения е сред най-живописните кътчета на Европа, пише Biznis Kurir. Изумруденозелените води на реката, драматичните планински склонове и дивата природа превръщат района в истинска приказка.

Неслучайно именно тук са заснети сцени от "Хрониките на Нарния: Принц Каспиян". Маршрутът между Бовец и Дрежница предлага възможност да се потопите в пейзажи, които сякаш са излезли от фантастичен филм.

Франция – вулкани, водопади и минерални извори

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Любителите на по-разнообразните приключения могат да се насочат към вулканичния регион Оверн във Франция. Там туристите ще открият впечатляващи вулканични върхове, живописни долини и множество водопади.

След дълъг ден сред природата посетителите могат да се отпуснат в местните минерални извори, което прави района идеална комбинация между активна почивка и релакс.

Английски замъци и история на всяка крачка

Графство Нортъмбърланд в Североизточна Англия е истински рай за любителите на историята. Районът е дом на повече от 70 замъка и предлага маршрути, които преминават покрай древни крепости и останки от римската епоха.

Сред най-интересните забележителности е "Адриановият вал" - един от най-значимите паметници на Римската империя във Великобритания, включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

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