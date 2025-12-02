343 млрд. евро за отбрана: 5 държави в ЕС плащат 70% от военния бюджет

Кой плаща за отбраната на Европа?

През последните пет години разходите за отбрана в ЕС скачат почти двойно заради нарастването на глобалните заплахи. Европейската агенция по отбрана (EDA) прогнозира, че през 2025 г. разходите ще достигнат 392 милиарда евро. През 2020 г. разходите са били 198 милиарда евро, което представлява увеличение с 98% в номинално изражение. След коригиране спрямо инфлацията, увеличението е 63%, което все още е значителен скок между 2020 г. и 2025 г.

Ето кои европейски държави допринасят най-много за своята отбрана, цитирани от Euronews.

Германия е лидер в разходите за отбрана

Снимка: iStock

Според данни на EDA, страните от ЕС са похарчили 343,2 милиарда евро за отбрана през 2024 г. Германия оглавява списъка с голяма разлика с 90,6 милиарда евро, което представлява 26,4% от общите разходи за отбрана на ЕС. Франция следва с 59,6 милиарда евро, или 17,4% от общата сума за ЕС.

Заедно двете страни представляват 43,8% от всички разходи за отбрана на ЕС, възлизащи на 150 милиарда евро.

Тъй като данните на Евростат са по-ниски от тези на EDA поради разлики в класификацията, използваните тук числа отразяват данни на EDA, които са и по-актуални.

Пет държави представляват седем от всеки десет евро

Италия е на трето място с 32,7 милиарда евро, следвана отблизо от Полша с 31,9 милиарда евро. Испания е на пето място, но разходите ѝ за отбрана остават сравнително ниски сред големите европейски икономики - 22,7 милиарда евро. По-рано тази година президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да изключи Испания от НАТО заради съпротивата ѝ по ангажимент за увеличаване на военните разходи до 5% от БВП.

Взети заедно, първите пет държави в класацията са похарчили 237,5 милиарда евро за отбрана, което представлява 69,2% от общата сума за ЕС.

Четиринадесет държави споделят 8% от общата сума за ЕС

Снимка: iStock

Общо 14 държави от ЕС са похарчили по-малко от 5 милиарда евро всяка, а осем от тях са похарчили под 2 милиарда евро. Заедно тази група от 14 държави са похарчили 28,2 милиарда евро, което е само 8,2% от общата сума за ЕС. Тази група включва Австрия (4,9 милиарда евро), Унгария (4,5 милиарда евро) и Португалия (4,2 милиарда евро). Малта, най-малката държава членка на ЕС, е регистрирала най-ниските разходи - само 99 милиона евро.

Обединеното кралство и Турция са основни европейски членове на НАТО, въпреки че не са част от ЕС. Според НАТО, през 2024 г. Обединеното кралство е похарчило 65,8 милиарда британски лири (74,97 милиарда евро) за отбрана, докато Турция е похарчила около 24,4 милиарда евро.

Разходи за отбрана на човек

Разходите за отбрана на човек варират значително в различните части на Европа, от 174 евро в Малта до 1540 евро в Дания през 2024 г. Средната стойност в страните от ЕС е била 686 евро, а при претегляне спрямо населението на ЕС в началото на годината е била 764 евро.

Освен Дания, още четири държави харчат повече от 1000 евро на човек. Това са Нидерландия (1184 евро), Финландия (1140 евро), Швеция (1073 евро) и Германия (1069 евро).

Сред другите две големи икономики, Франция харчи 869 евро на човек, докато Италия отделя 555 евро.

Как се променят разходите за отбрана в Европа?

Данните на Евростат и EDA показват увеличение на номиналните разходи, докато постоянните цени на EDA за 2024 г. разкриват реалната промяна, коригирана спрямо ценовите нива от 2024 г.

Използвайки постоянни цени от 2024 г., разходите на ЕС за отбрана са били 234,2 милиарда евро през 2020 г. Те са се увеличили до 343,2 милиарда евро през 2024 г. и се очаква да достигнат 381 милиарда евро през 2025 г.

Реалното увеличение през последното десетилетие, от 2015 до 2025 г., е 99%. През 2014 г. разходите бяха на най-ниското си ниво в реално изражение от 188,5 милиарда евро. Оттогава те се увеличават всяка година.

На среща на върха по-рано тази година, членовете на НАТО се споразумяха да увеличат разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г. в отговор на натиска от САЩ. Страните се стремят да изразходват 3,5% от продукцията си за основна отбрана, докато останалите 1,5% могат да бъдат изразходвани за по-широка инфраструктура за сигурност.

