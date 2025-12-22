80-етажна сграда ще задмине Бурдж Халифа и няма да е в Дубай

Първоначално наричана „Кулата на кралството“, сградата ще отбележи историческо постижение

Кулата в Джеда, Саудитска Арабия, е на път да изпревари Бурдж Халифа, като достигне 80 етажа, и се очаква да стане най-високата сграда в света. Строителството, което беше възобновено през януари 2025 г., напредва с бързи темпове – на всеки 3 до 4 дни се добавя нов етаж. Според прогнозите, кулата ще достигне 100-ия си етаж до февруари 2026 г., а завършването е планирано за 2028 г. Небостъргачът ще надмине Бурдж Халифа с приблизително 172–180 метра, който към момента държи рекорда с височина 828 метра.

Първоначално наричана „Кулата на кралството“, сградата ще отбележи историческо постижение, като ще бъде първата в света, достигнала височина от един километър. Тя е част от по-широката визия на Саудитска Арабия да се утвърди като лидер в съвременната архитектура, а в бъдеще се планират и още амбициозни проекти като кулата Rise с височина два километра.

Кулата Джеда ще играе ключова роля в инициативата „Визия 2030“ на страната. Освен да задава нови рекорди по височина, тя ще бъде мултифункционална – ще включва хотел Four Seasons, луксозни апартаменти, резиденции с обслужване и офис площи. Една от най-впечатляващите ѝ характеристики ще бъде висока наблюдателна площадка, от която посетителите ще могат да се наслаждават на панорамна гледка към Червено море и града.

Проектът е дело на архитект Адриан Смит, съавтор на Бурдж Халифа, и включва модерни устойчиви технологии. Системите за енергийна ефективност и усъвършенстваното охлаждане са съобразени с пустинния климат, а високоскоростните асансьори ще достигат скорост над 10 метра в секунда. Кулата се очаква да се превърне в символ на инженерното и архитектурно майсторство на Саудитска Арабия.

За сравнение, Бурдж Халифа в Дубай остава чудо на съвременното инженерство с 163 етажа, наблюдателни площадки на нива 124, 125 и 148 и ресторант At.mosphere на ниво 122 – най-високият в света. Екстериорът на сградата включва над 26 000 стъклени панела, проектирани да издържат на екстремната топлина на Дубай. Строежът започва през 2004 г., включва повече от 12 000 работници и инженери и струва около 1,5 милиарда долара, което го прави един от най-скъпите проекти в историята.

