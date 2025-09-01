30 карата любов: Джорджина блести във Венеция с пръстен за 3 млн. долара и скъпи дизайнерски рокли

Джорджина се появи на фестивала с изискана рокля и много бижута

На червения килим на 82-рия Международен филмов фестивал във Венеция, Джорджина Родригес прикова всички погледи с 30-каратов годежен пръстен на стойност над 3 милиона долара. Събитието е част от церемонията на наградите Filming Italy Venice и се превърна в сцена за първата й официална поява като бъдеща госпожа Роналдо, предава Daily Mail.

Бижуто e определяно от експерти като "бенгалски огън" и е не просто годежен пръстен, а символ класически лукс. Огромният диамант, поставен в изчистена, но внушителна обстановка, отразява светлините на прожекторите със същата увереност, с която Джорджина позираше пред фотообективите. Стойността на пръстена варира между 2 и 5 милиона долара и е от един от най-богатите спортисти в света - Роналдо.

Пръстенът обаче не беше единственото бижу, което привлече вниманието. Родригес допълни визията си с още три диамантени пръстена, масивно колие тип чокър и обеци, всички осеяни с диаманти. Гримът беше фин и изискан, а ноктите – с класически френски маникюр.

Не по-малко впечатляваща беше и роклята ѝ – черна дантелена феерия до пода, която буквално се влачеше зад нея, докато минаваше по червения килим. Моделът на роклята включваше фино изрязано сърцевидно деколте и тънки презрамки тип. Полупрозрачната черна дантела беше наслоена върху бял основен плат. Такъв тип рокли варират между 4000 и 6000 долара.

Само преди дни, двойката официално обяви намеренията си в емоционална публикация в Instagram, в която Джорджина написа: „Да! В този и във всичките ми животи.“ Това бележи следващата фаза във връзката им, започнала през 2016 г., и включваща две общи деца – Алана и Бела – и трите други деца на Роналдо, за които тя също се грижи.

