Роналдо и Джорджина се сгодиха: Колко струва впечатляващият годежен пръстен?

Роналдо ще трябва да изплаща значителна месечна издръжка на Джорджина, ако двамата се разделят

След близо осем години съвместен живот, футболистът Кристиано Роналдо и неговата половинка Джорджина Родригес официално обявиха своя годеж. Роналдо избра впечатляващ годежен пръстен, който с размерите и блясъка си трудно може да бъде описан просто като „голям“.

В емоционален пост в Instagram, годеницата на футболиста сподели с феновете си трогателни думи: „Да, искам. В този и във всички мои животи“. Снимката, направена в интимна обстановка, показва как върху пръста й блести ослепителен диамантен пръстен.

Все още не са публикувани официални данни за стойността или точния карат на бижуто, но британското издание Daily Mail го сравни с 30-каратовия пръстен на стойност 5 милиона долара, подарен от Джеф Безос на Лорън Санчес.

Испанското издание Marca, цитирайки експерти по бижута, обаче твърди, че камъкът е овален диамант с тегло между 10 и 15 карата, поставен върху елегантна златна халка, а цената му надвишава 1 милион долара.

Каква издръжка ще получава Джорджина при евентуален развод?

Преди дори да са си казали заветното „Да“, около двойката вече се завъртяха слухове за pредбрачен договор. Според британския таблоид The Mirror, Кристиано Роналдо ще трябва да изплаща значителна месечна издръжка на Джорджина, ако двамата се разделят.

Португалското списание TV GUIA допълва, че това споразумение защитава имуществото на футболиста, но същевременно гарантира финансова сигурност на моделката и майка на две от децата му.

При евентуален развод 30-годишната Родригес може да разчита на месечна издръжка, надхвърляща 114 000 долара. Този договор е подписан след раждането на първата им дъщеря Алана Мартина. Освен това, споразумението предвижда Джорджина да придобие собственост върху имение на Роналдо в Мадрид.

Какво парично състояние притежава Джорджина Родригес?

Макар да стои в сянката на един от най-великите футболисти в света, Джорджина не е само съпруга и майка. Като влиятелен моден инфлуенсър, тя е сред най-богатите дами, свързани с футболни звезди, с лични активи, оценявани на около 10 милиона долара.

Нейната популярност се отразява в социалните мрежи — Джорджина има над 67 милиона последователи в Instagram и е сред най-високо платените инфлуенсъри, печелейки около 150 000 лири на пост.

