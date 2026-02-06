30 държави искат да се присъединят към клуб за критичните минерали

Тръмп стартира стратегически запас от минерали, известен като Project Vault

Около 30 държави искат да се присъединят към клуб от съюзници и партньори за търговия с критични минерали, за да намалят зависимостта си от Китай. Това заяви американският министър на вътрешните работи Дъг Бъргъм на конференция, предаде Reuters, цитирано от БНР.

Освен това 20 други страни проявяват "силен интерес" към присъединяването към клуба, в който ще има безмитна търговия и обмен, както и минимална цена за минералите, заяви Бъргъм.

"Обикновено в САЩ сме привърженици на свободния пазар и не ни харесва да се месим в пазарите. Но ако имате някой, който е доминиращ и може да наводни пазара с определен материал, той има способността да унищожи икономическата стойност на компанията или производството на дадена страна", каза Бъргъм.

Вашингтон предприема стъпки, за да компенсира предполагаемото манипулиране от Китай на цените на литий, никел, редкоземни елементи и други критични минерали, които са жизненоважни за производството на електромобили, високотехнологично оръжие и електроника.

Проектът на Тръмп

В понеделник президентът Доналд Тръмп стартира стратегически запас от минерали, известен като Project Vault, подкрепен с заем от 10 милиарда долара от Американската експортно-импортна банка и почти 2 милиарда долара частен капитал, от който частните компании могат да се възползват. Пентагонът разполага със собствен запас.

За днес във Вашингтон е планирана Министерска среща за критичните минерали, на която домакинът – държавният секретар Марко Рубио, очаква представители на десетки държави. Но заради апетитите на президента Доналд Тръмп към Гренландия много от страните нямат желание да си партнират със САЩ в тази сфера, заявяват пред "Политико" базирани във Вашингтон дипломати.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN