3 признака, че е време да смените работата си

Все поне веднъж в живота си се е питал, дали това е мечтата работа. Старшият вицепрезидент на AWS Колийн Обри работи над 20 години в Amazon, където изгражда рекламния бизнес на компанията от нулата. Пред Business Insider тя разказва, че през цялата си кариера е срещала множество предизвикателства ичесто се е питал, дали не е време да промени кариерния си път. Според нея има само 3 основни признака, че е време да смените работното си място.

1. Правилен ръководител

Обри съветва първо да си зададете въпроса дали работите за лидер, с когото взаимно се уважавате. „Работите ли за ръководител, когото уважавате, който ви вдъхновява, от когото се учите — и обратното?“, казва тя.

По думите ѝ хората обикновено се нуждаят от своите лидери за неща, които само те могат да осигурят: ресурси, трудни решения, компромиси, стратегически преценки, приоритизиране, застъпничество и „голямата картина“. Понякога човек се оказва с мениджър, който просто не е правилното съвпадение, дори и да се старае. Тогава работата в среда, в която се чувствате разочаровани, може да стане трудна, а може би е време да продължите напред.

„Може да изберете да го понесете и да сте неудовлетворени. Според мен това е предизвикателно“, отбелязва още Обри пред Business Insider.

2. Правилен екип

Вторият въпрос е дали работите в правилния екип. Обри е била част от различни екипи и под „правилен“ тя разбира хора, от които реално се учите.

„Предизвикват ли ви, или това е креативна и иновативна среда, която ви подхожда?“, пита тя. Известният принцип на Amazon за „екипите с две пици“ описва идеалната структура за насърчаване на иновациите. Идеята е, че нито един екип не трябва да е толкова голям, че да са му нужни повече от две пици, за да се нахрани. Това са обикновено шест до осем души, които притежават даден продукт или процес от край до край.

3. Правилното място в бизнеса

Третият въпрос е в кой етап или част от бизнеса искате да работите. „Важно е да помислите какъв продукт, бизнес и проблем обичате да решавате“, казва тя. „Намирате ли се на място с подобни характеристики?“

Тя дава пример с колега, работил в търговското подразделение, където не се чувствал на място. По-късно той започва да намира подобрения в оптимизацията на разходите и веригата на доставките.

В крайна сметка, изборът на правилната работа е въпрос не само на задължения и заплащане, но и на хората и средата около вас. Ако не усещате вдъхновение от своя лидер, не намирате подкрепа и предизвикателства в екипа си, или не работите върху това, което ви мотивира и развива, вероятно е време да преосмислите своя кариерен път. Както подчертава Колийн Обри, успехът и удовлетворението в работата идват от съвпадението на тези три ключови елемента — правилният ръководител, правилният екип и правилното място в бизнеса.

