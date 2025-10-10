40% от всички обяви за работа са в София

Обявите за работа в България продължават да бележат ръст. Според анализ на JobTiger през месец септември продължава да се покачва процентът на търсене на служители, като предложенията са 2573 повече спрямо август (ръст от близо 6%).

На годишна база също се отчита ръст, за септември той е 1%, докато през м. септември 2024 г., е бил 7%.

Сектори с ръст спрямо август:

- „Счетоводство, одит, финанси“ (1452 предложения, 75%)

- „Строителство“ (1443 повече предложения, 56%)

- „Административни дейности“ (325 предложения, 7% )

- „Здравеопазване и фармация“ (230 предложения, 11%)

- „Търговия и продажби“ (187 предложения, 2%)

Спад на обяви за работа се наблюдава през септември все още при ИТ, а постепенно с приключването на летния сезон и при „Хотелиерство и ресторантьорство“:

- „ИТ“ (-78 предложения, 3% спад)

- „Хотелиерство и ресторантьорство“ (-607 предложения, 10% спад)

Дялово разпределение

При статистиката на дяловото разпределение няма съществена промяна. Секторът „Търговия и продажби“ остава водещ с 25% дял. Следван от секторите „Производство“ (21%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (15%), „Логистика и транспорт“ (11%), „Административни и обслужващи дейности“ (11%), „Строителство“ (9%), и „Счетоводство, одит, финанси“ (8%). Почти същото остава разпределението при „ИТ“ (6%), „Здравеопазване и фармация“ (5%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Почасова работа и непълно работно време

Наблюдава се интерес към обяви с почасова заетост и непълно работно време. Вероятни причини са търсенето на гъвкавост, съчетаване с учебни ангажименти, втора работа и нуждата от допълнителен доход. Хора, които не могат да поемат ангажимент на пълен работен ден, също търсят почасова възможност.

Според анализа на JobTiger, обявите в тази категория представляват 7% от всички. Най-предпочитаните са: „Търговия и продажби“, следван от „Административни и обслужващи дейности“ и „Ресторантьорство и кетъринг“.

Като дялово разпределение в София обявите съставляват все още 40%, а в останалите градове съотношението е следното: Пловдив (10%), Варна (7%), Бургас (4%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

