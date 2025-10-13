10-те най-богати хора в света загубиха близо 70 млрд. долара в петъчния пазарен срив

Страховете от нова търговска война разтърсиха глобалните пазари

Най-богатите десет души в света загубиха общо почти 70 млрд. долара в петък, след като нарастващите опасения от глобална търговска война разтърсиха борсите.

Стойността на техните дялови участия се срина, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще наложат допълнително 100% мито върху вноса от Китай от 1 ноември и ще ограничат достъпа на Пекин до „всеки и всички критични софтуери“. Решението дойде, след като Китай затегна контрола върху износа на редкоземни елементи и други ключови материали за високотехнологично производство.

Индивидуални загуби сред технологичните гиганти

Акциите на Tesla поевтиняха с 5% в петък, а състоянието на главния изпълнителен директор Илон Мъск се сви с около 16 млрд. долара, показва Bloomberg Billionaires Index. Основателят на Amazon Джеф Безос и главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг загубиха по приблизително 10 млрд. долара, след като книжата на съответните им компании спаднаха съответно с 5% и почти 4%.

Удар по акциите на полупроводниците и облачните услуги

Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг преживя загуба от 8 млрд. долара, тъй като цената на акциите на чипмейкъра се понижи с близо 5%. Съоснователят на Oracle Лари Елисън и главният изпълнителен директор на Dell Майкъл Дел видяха състоянието си намалено с над 5 млрд. долара всеки, след като акциите на техните компании отстъпиха заради опасения от по-бавен растеж и допълнителни търговски смущения. Общо десетте най-богати хора на планетата регистрираха редукция на богатството си с 69 млрд. долара.

Публичното успокоение от Белия дом

Снимка: Getty Images

Тръмп се опита да успокои пазарите, като написа в Truth Social в неделя: „Не се тревожете, всичко ще бъде наред.“ Към 6:40 ч. източноамериканско време в понеделник акциите на Nvidia, Tesla и Dell поскъпваха с 3% преди началото на търговската сесия.

Въпреки загубата, десетте най-богати хора все още притежаваха съвкупно над 2,9 трлн. долара към края на петъчната сесия. Лидер е Мъск с 437 млрд. долара, следван от Елисън с 351 млрд. долара, Зукърбърг с 248 млрд. долара и Безос с 240 млрд. долара.

Годишната равносметка остава положителна

Към петък те все още бяха с 385 млрд. долара на плюс от началото на годината. Само Елисън отчита ръст на богатството си с 159 млрд. долара, подкрепен от 75-процентното поскъпване на акциите на Oracle през 2025 г.

Изгодата от технологичния бум и AI

Всички, с изключение на изпълнителния директор на LVMH Бернар Арно, са сред най-големите акционери в американски технологични гиганти, което означава, че са се възползвали съществено от вълнението около изкуствения интелект, тласнало нагоре цените на технологичните акции тази година.

