Какви са постиженията на тримата отличени с Нобелова награда за икономика?

Американците Йоел Мокир и Питър Хауит и британецът Филип Агион си поделят Нобеловата награда за икономика за 2025 г., съобщи Шведската кралска академия на науките, съобщава БТА. Ето кои са те и кои техни открития им донесоха наградата:

Йоел Мокир

Снимка: bg.wikipedia.org

Йоел е роден в Нидерландия американо-израелски икономически историк, който е бил професор по икономика и история и професор по изкуства и науки. Той e отличен заради неговите разработки "за определяне на предпоставките за устойчив растеж чрез технологичен прогрес".

„Йоел Мокир използва исторически наблюдения, за да идентифицира факторите, необходими за устойчив растеж, основан на технологични иновации“, каза Джон Хаслър, член на Нобеловия комитет.

Йоел Мокир използва исторически източници като едно от средствата, за да разкрие причините за устойчивия растеж, който се превръща в новата нормалност. Той демонстрира, че за да могат иновациите да следват една друга в самогенериращ се процес, ние не само трябва да знаем, че нещо работи, но и да имаме научни обяснения защо. Последното често е липсвало преди индустриалната революция, което е затруднявало надграждането върху нови открития и изобретения. Той също така подчертава важността на това обществото да бъде отворено за нови идеи и да допуска промяна.

Питър Хауит и Филип Агион

Снимка: bg.wikipedia.org

Другата награда отива съвместно за Питър Хауит и Филип Агион за теорията за устойчив растеж чрез творческо разрушение. Творческото разрушение е концепция, предложена от известния австрийски икономист Йозеф Шумпетер, според която новите технологии и иновации променят средата и изместват остарелите методи и модели.

Снимка: frontiersofknowledgeawards

Филип Агион и Питър Хауит също изследват механизмите зад устойчивия растеж. В статия от 1992 г. те конструират математически модел за това, което се нарича творческо разрушение: когато на пазара се появи нов и по-добър продукт, компаниите, които продават по-старите продукти, губят. Иновацията представлява нещо ново и следователно е творческа. Тя обаче е и разрушителна, тъй като компанията, чиято технология става отживелица, бива надмината от конкуренцията.

Те показват как новите технологии могат да стимулират устойчив растеж

През последните два века, за първи път в историята, светът отбеляза устойчив икономически растеж. Това извади огромен брой хора от бедността и положи основите на нашия просперитет. Тазгодишните лауреати в областта на икономическите науки, Джоел Мокир, Филип Агион и Питър Хауит, обясняват как иновациите дават тласък за по-нататъшен напредък.

Технологиите се развиват бързо и засягат всички нас, като нови продукти и производствени методи заместват старите в един безкраен цикъл. Това е основата за устойчив икономически растеж, който води до по-добър стандарт на живот, здраве и качество на живот за хората по целия свят.

По различни начини лауреатите показват как творческото разрушение създава конфликти, които трябва да се управляват по конструктивен начин. В противен случай иновациите ще бъдат блокирани от утвърдени компании и групи по интереси, които рискуват да бъдат поставени в неизгодно положение.

