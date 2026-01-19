BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1617 BGN
Петрол
62.82 $/барел
Bitcoin
$92,855.0
Последвайте ни
1 USD
1.1617 BGN
Петрол
62.82 $/барел
Bitcoin
$92,855.0
Свят 18,3 трилиона долара е общото състояние на милиардерите в света

18,3 трилиона долара е общото състояние на милиардерите в света

Свят

bTV Бизнес екип

Богатството на хората със деветцифрено състояние по света се е увеличило с 16% през 2025 г.

Богатството на милиардерите по света нараства с рекордна бързина, като така създава опасно неравенство в политическото представителство. Това гласи доклад на британската организация "Оксфам", която традиционно обръща внимание на неравенствата в дните на Световния икономически форум в Давос.

Според "Оксфам" един милиардер има 4000 пъти по-голяма възможност да заема политическа длъжност в сравнение с обикновен човек.

Богатството на хората със деветцифрено състояние по света се е увеличило с 16 на сто през 2025 г. и вече е 18 трилиона и 300 милиарда долара.   

Таванът на надценките може да доведе до изчезване на стоки от щандовете

От началото на пандемията насам финансовите притежания на милиардерите са се увеличили с 81 процента, докато за пръв път от десетилетия крайната бедност вече устойчиво се задълбочава, а 25 процента от цялото световно население няма сигурна прехрана.

Само тези 2 трилиона и 500 милиарда долара, които милиардерите са спечелили през миналата година, ще са достатъчни крайната бедност по целия свят да бъде елиминирана 26 пъти.

Броят на милиардерите в долари по света вече е над 3000, а най-богатият сред тях - Илон Мъск - стана първият човек със състояние над половин трилион долара, припомни БНР.

Тя не е сред най-известните имена, но е най-богатата актриса в света

Според "Оксфам" все по-силните позиции на богатите са осигурени и от политиката в тази посока на американския президент Доналд Тръмп - намаляване на данъците, премахване на планове за глобално облагане и антимонополни мерки.  

Възходът на олигархията обаче не е американски, а световен антиобществен феномен, пишат от британската организация. Икономическата бедност създава глад, политическата - гняв, казва директорът й Амитах Бехар. Така той коментира данните, че неравенствата в богатствата се случват на фона на антидемократични тенденции и антиправителствени протести в 68 държави, посрещани най-вече с насилие.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата