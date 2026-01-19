18,3 трилиона долара е общото състояние на милиардерите в света

Богатството на хората със деветцифрено състояние по света се е увеличило с 16% през 2025 г.

Богатството на милиардерите по света нараства с рекордна бързина, като така създава опасно неравенство в политическото представителство. Това гласи доклад на британската организация "Оксфам", която традиционно обръща внимание на неравенствата в дните на Световния икономически форум в Давос.

Според "Оксфам" един милиардер има 4000 пъти по-голяма възможност да заема политическа длъжност в сравнение с обикновен човек.

Богатството на хората със деветцифрено състояние по света се е увеличило с 16 на сто през 2025 г. и вече е 18 трилиона и 300 милиарда долара.

От началото на пандемията насам финансовите притежания на милиардерите са се увеличили с 81 процента, докато за пръв път от десетилетия крайната бедност вече устойчиво се задълбочава, а 25 процента от цялото световно население няма сигурна прехрана.

Само тези 2 трилиона и 500 милиарда долара, които милиардерите са спечелили през миналата година, ще са достатъчни крайната бедност по целия свят да бъде елиминирана 26 пъти.

Броят на милиардерите в долари по света вече е над 3000, а най-богатият сред тях - Илон Мъск - стана първият човек със състояние над половин трилион долара, припомни БНР.

Според "Оксфам" все по-силните позиции на богатите са осигурени и от политиката в тази посока на американския президент Доналд Тръмп - намаляване на данъците, премахване на планове за глобално облагане и антимонополни мерки.

Възходът на олигархията обаче не е американски, а световен антиобществен феномен, пишат от британската организация. Икономическата бедност създава глад, политическата - гняв, казва директорът й Амитах Бехар. Така той коментира данните, че неравенствата в богатствата се случват на фона на антидемократични тенденции и антиправителствени протести в 68 държави, посрещани най-вече с насилие.

