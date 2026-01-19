BGN → EUR
БГ Бизнес Таванът на надценките може да доведе до изчезване на стоки от щандовете

Таванът на надценките може да доведе до изчезване на стоки от щандовете

bTV Бизнес екип

Според експерти това ще бъде изкуствено и непазарно регулиране на веригите за доставка

Въвеждането на  върху цените на храните ще засегне пряко българските производители и може да доведе до изчезване на продукти от търговската мрежа. Това заяви в ефира на БНР Йордан Господинов от Асоциацията на производителите на рибни продукти „БГ ФИШ“.

По думите му 15 браншови организации, обединяващи производители на храни и напитки у нас, са категорични, че приемането на подобен закон ще доведе до оттегляне на български стоки от пазара. Според тях законопроектът е изготвен прибързано и съдържа редица неясноти.

„Връщаме се към други времена, а без конкуренция не може да има търговия. Таванът на цените може да остави стоки по веригата с минимална надценка, а някои търговци дори да работят без печалба“, коментира Господинов.

Той подчерта, че предложените промени създават сериозно напрежение в бранша. По думите му става въпрос за изкуствено и непазарно регулиране на веригите за доставка, което ще затрудни ценообразуването.

Според Господинов подобна мярка ще има и икономически последици за бизнеса, като ще увеличи риска за производителите и търговците по цялата верига.

