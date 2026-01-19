Таванът на надценките може да доведе до изчезване на стоки от щандовете

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Въвеждането на върху цените на храните ще засегне пряко българските производители и може да доведе до изчезване на продукти от търговската мрежа. Това заяви в ефира на БНР Йордан Господинов от Асоциацията на производителите на рибни продукти „БГ ФИШ“.
По думите му 15 браншови организации, обединяващи производители на храни и напитки у нас, са категорични, че приемането на подобен закон ще доведе до оттегляне на български стоки от пазара. Според тях законопроектът е изготвен прибързано и съдържа редица неясноти.
„Връщаме се към други времена, а без конкуренция не може да има търговия. Таванът на цените може да остави стоки по веригата с минимална надценка, а някои търговци дори да работят без печалба“, коментира Господинов.
Той подчерта, че предложените промени създават сериозно напрежение в бранша. По думите му става въпрос за изкуствено и непазарно регулиране на веригите за доставка, което ще затрудни ценообразуването.
Според Господинов подобна мярка ще има и икономически последици за бизнеса, като ще увеличи риска за производителите и търговците по цялата верига.
