Тя не е сред най-известните имена, но е най-богатата актриса в света

Как е натрупала състоянието си?

Що се отнася до актьорите, има някои доста богати хора.

Киану Рийвс заема първото място като най-високоплатен актьор, като се съобщава, че е получил договор на стойност изумителните 156 000 000 долара от „Матрицата: Презареждане“ и „Матрицата: Революция“.

Том Круз също е сред най-богатите, получавайки заплата от над 100 милиона долара за множество филми, и нека не забравяме Робърт Дауни-младши, който е спечелил множество пакети на стойност десетки милиони всеки за различните си участия в кинематографичната вселена на Marvel.

Но ако искате истински пари само от актьорско майсторство, погледнете от Холивуд към Боливуд, където звездата Шах Рук Хан има огромно нетно състояние от приблизително 1,4 милиарда долара - според BBC. За контекст, Том Круз е на стойност около 600 милиона долара. Въпреки това, дори Хан не е най-богатият актьор в света, пише Unilad.

Всъщност най-богатата актриса в света не е сред най-популярните имена. Това е Джейми Герц, която започва кариерата си като актриса и сега състоянието ѝ е около 3 милиарда долара.

Герц има дълга и успешна актьорска кариера, включително роли в „Али Макбийл“ и „Квадратни колчета“.

Ако трябва да бъдем точни Герц е натрупала по-голямата част от богатството си не от актьорство, а от успешни бизнес начинания заедно със съпруга си, включително дялове в отбора на НБА „Атланта Хоукс“.

Герц вече е коментирала твърдения за това как е спечелила парите си, като някои твърдят, че е станала милиардер само благодарение на брака си с богат човек.

В интервю за The Hollywood Reporter тя каза: „Всички си мислят, че съм се омъжила за богат човек.

„Но аз спечелих повече пари - много повече пари - от Тони, когато го срещнах. Платих за първата ни къща. Платих за първата ни ваканция. Омъжих се за него, защото се влюбих в него.“, казва тя.

Герц, която е родена в Чикаго, стана посланик на Атланта Хоукс в лотарията за драфта на НБА през 2018 г., за изненада на феновете.

Съпругът ѝ, Тони Реслер, каза: „Много съм активен в бизнеса и вземането на решения за играчите. Но Джейми се намесва, когато става въпрос за толкова много части от бизнеса, които не оценявах или нямах опит.“

Реслер е инвестиционен банкер, съосновател на Apollo Global Management и стартира Ares Management, създавайки огромно състояние.

Говорейки за Герц, той каза: „Мисля, че е честно да се каже, че тя прави по-добро впечатление на феновете ни, отколкото всеки друг от нас в организацията.“

