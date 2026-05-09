×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1761 BGN
Петрол
100.49 $/барел
Bitcoin
$80,447.3
Последвайте ни
1 USD
1.1761 BGN
Петрол
100.49 $/барел
Bitcoin
$80,447.3
Свят Кои са най-красивите испански плажове за 2026 г.?

Кои са най-красивите испански плажове за 2026 г.?

bTV Бизнес екип

Тази седмица Международното жури на програмата „Син флаг“ присъди на Испания рекордните 677 отличия за плажове

Плажовете в Испания, маркирани със „Син флаг“ са гаранция за приятен ден край морето, с чисти води, добра достъпност и безопасни условия за плуване. Богатото испанско крайбрежие от почти 8000 километра предлага множество красиви плажове, но тази година те се отличават най-вече с високите екологични стандарти и нивото на безопасност, предава Еuronews. 

Снимка: pixabay

Тази седмица Международното жури на програмата „Син флаг“ присъди на Испания рекордните 677 отличия за плажове, както и 111 за пристанища и шест за туристически лодки. Така общият брой достига 794, което е с 44 повече спрямо 2025 г. Това поставя страната пред Гърция с 657 отличия и Турция с 625. 677-те испански плажа със „Син флаг“ представляват около 15% от всички такива плажове в света. Испания е подала общо 713 заявки за плажове от различни общини, градове и автономни региони, а резултатът следва силното представяне от 2025 г., когато страната е получила 750 отличия.

По региони най-много „Сини флага“ има Валенсианската общност със 151 плажа в 48 общини, следвана от Андалусия със 143, Галисия със 118, Каталуния със 101 и Канарските острови с 52. Каталуния, Андалусия и Валенсия водят и по брой отличени пристанища, а шестте туристически лодки са разпределени между Андалусия и Валенсия.

Ето как да снимате слънчевото затъмнение с телефон

„Испания никога не е постигала толкова изключителни резултати в програмата „Син флаг““, заяви Росарио Санчес, държавен секретар по туризма. Тя подчерта, че успехът е резултат от сътрудничество между общини, региони, държавни институции, бизнеси, университети и граждани, които спазват високите стандарти за екологично образование, качество на водите, безопасност и достъпност.

Програмата „Син флаг“ е международно признат екоетикет, който се присъжда на плажове, пристанища и туристически лодки при спазване на строги екологични и безопасни критерии. Тя е създадена през 1985 г. и днес се прилага в 51 държави по света. Всяка година международно жури от експерти оценява кандидатите, а в Испания процесът се координира от Асоциацията за екологично и потребителско образование. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Джеф Безос продава мегаяхта си Koru за 500 млн. долара, била твърде голяма
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Афганистан до София: Жената, която превърна бягството от войната в успешен бизнес с кауза
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Николай Ваньов: Българската икономика е стабилна, но финансовата грамотност остава проблем
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата