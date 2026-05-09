Кои са най-красивите испански плажове за 2026 г.?

Тази седмица Международното жури на програмата „Син флаг“ присъди на Испания рекордните 677 отличия за плажове

Плажовете в Испания, маркирани със „Син флаг“ са гаранция за приятен ден край морето, с чисти води, добра достъпност и безопасни условия за плуване. Богатото испанско крайбрежие от почти 8000 километра предлага множество красиви плажове, но тази година те се отличават най-вече с високите екологични стандарти и нивото на безопасност, предава Еuronews.

Тази седмица Международното жури на програмата „Син флаг“ присъди на Испания рекордните 677 отличия за плажове, както и 111 за пристанища и шест за туристически лодки. Така общият брой достига 794, което е с 44 повече спрямо 2025 г. Това поставя страната пред Гърция с 657 отличия и Турция с 625. 677-те испански плажа със „Син флаг“ представляват около 15% от всички такива плажове в света. Испания е подала общо 713 заявки за плажове от различни общини, градове и автономни региони, а резултатът следва силното представяне от 2025 г., когато страната е получила 750 отличия.

По региони най-много „Сини флага“ има Валенсианската общност със 151 плажа в 48 общини, следвана от Андалусия със 143, Галисия със 118, Каталуния със 101 и Канарските острови с 52. Каталуния, Андалусия и Валенсия водят и по брой отличени пристанища, а шестте туристически лодки са разпределени между Андалусия и Валенсия.

„Испания никога не е постигала толкова изключителни резултати в програмата „Син флаг““, заяви Росарио Санчес, държавен секретар по туризма. Тя подчерта, че успехът е резултат от сътрудничество между общини, региони, държавни институции, бизнеси, университети и граждани, които спазват високите стандарти за екологично образование, качество на водите, безопасност и достъпност.

Програмата „Син флаг“ е международно признат екоетикет, който се присъжда на плажове, пристанища и туристически лодки при спазване на строги екологични и безопасни критерии. Тя е създадена през 1985 г. и днес се прилага в 51 държави по света. Всяка година международно жури от експерти оценява кандидатите, а в Испания процесът се координира от Асоциацията за екологично и потребителско образование.