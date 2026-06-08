13 етажа, 1240 стаи: Най-големият хотел на Балтийско море отваря врати, но има една уловка

Колко струват нощувките в хотела?

Най-големият хотел на брега на Балтийско море е на път да отвори врати. Следващата сряда най-големият хотел в региона на Балтийско море, разположен в полския курорт Поберово, ще започне да приема гости, съобщава BILD. Комплексът е с площ от 180 000 квадратни метра, 1240 стаи и 13 етажа.

Поберово има около 1000 жители и се намира само на около половин час от ваканционния остров Узедом. Петзвездният хотел е част от веригата Gołębiewski, като стаите вече се предлагат за резервации, с цени от 350 евро на вечер и до 900 евро за апартамент.

Снимка: pixabay

Уловката за гостите е, че от общо 1240 стаи, само около 500 са напълно завършени и хотелът няма да приема очаквания брои хора от отварянето си. Стаите са с площ от около 50 квадратни метра, като голяма част разполагат с балкон, но не всички имат гледка към морето. Въпреки това интересът е сериозен – според маркетинг директора Марта Масловска само в първите 24 часа са направени над 2000 резервации.

Не всеки ще успее да се настани в мегахотела това лято. Гостите, които все пак получат стая, ще бъдат само на около 150 метра от плажа на Балтийско море. В непосредствена близост има и огромен басейн с дължина 104 метра и ширина 60 метра, както и воден парк, закрити басейни, джакузита, детска зона, сауни, водни пързалки и солена пещера.

Все още не е сигурно дали всички атракции ще бъдат готови навреме. Според BILD към комплекса са планирани и допълнителни развлечения като катерачни стени, кино, боулинг зала, супермаркет, волейболни игрища, дискотека и детски зони, а във фоайето ще има и жива пиано музика. Проектът е дело на покойния предприемач Тадеуш Голебиевски, който започва като производител на гофрети, създава Tago през 1972 г. и по-късно изгражда хотелска империя.