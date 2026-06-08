Дуа Липа разкри любимите си места за пътешествия из Европа

„От години правя списъци и споделям препоръки за пътуване с приятели. Сега ги споделям и с вас" - споделя певицата

Нуждаете се от вдъхновение за лятната си почивка? Дуа Липа вече има готов отговор. Певицата създаде специален списък с препоръчани места за посещение, хранене и разглеждане на забележителности в партньорство с Google Maps, който всеки може да изтегли и използва. Ако планирате бъдещо пътуване из Европа, но все още не сте избрали посока, новите препоръки на звездата може да се окажат полезен ориентир.

Отдавна се шегуват, че британската изпълнителка прекарва значителна част от времето си в пътувания, а сега тя решава да сподели натрупания опит чрез проекта Dua’s Lists. Създадени съвместно със Service95 – глобалната редакционна и културна платформа, на която е съосновател, списъците включват препоръки за романтични вечери, бързи хапвания, книжарници, културни пространства и места за нощен живот. „От години правя списъци и споделям препоръки за пътуване с приятели. Сега ги споделям и с вас в Google Maps“, казва Липа, предава Еuronews.

Снимка: Getty Images

Общо 12 подбрани списъка са достъпни за потребителите, като инициативата е придружена и от специална персонализирана икона на Дуа Липа в Google Maps. Вместо традиционния жълт човечец, потребителите могат да видят анимирана версия на певицата със слънчеви очила, която ги съпровожда из любимите ѝ градове. Всеки може също да създаде собствен маршрут, като запази избрани локации от списъците директно върху картата си.

Сред любимите европейски дестинации на Липа са Париж, Лондон, Барселона и Прищина. Макар да е родена в Лондон в семейство на косовски албанци, тя е живяла известно време в косовската столица и определя града като ключов за своето развитие. Сред препоръките ѝ там са Националната галерия на Косово, Старият зелен пазар и Етнографският музей. Според нея тези места дават възможност на посетителите да усетят истинския дух на града и културата на страната.

В раздела за гастрономия певицата препоръчва редица заведения из Европа. За романтична вечеря в Париж тя посочва Bistro Des Tournelles, известно с традиционната френска кухня и уютната атмосфера. В Милано препоръчва Dal Bolognese Milano, където според нея се сервира най-доброто талиателе ал рагу, което е опитвала. За по-непринудена обстановка тя насочва вниманието към Proper Pizza в Прищина, а любителите на сладките изкушения съветва да посетят легендарния шоколадов магазин San Ginés, където чуросите с горещ шоколад са сред задължителните кулинарни преживявания.

Любителите на книгите също ще открият интересни предложения в списъците на Дуа Липа. Сред препоръчаните книжарници са Rare Birds Book Shop в Единбург, специализирана в художествена литература от жени автори, както и емблематичната Livraria Lello в Порто, известна със своето впечатляващо интериорно оформление. В Марсилия певицата препоръчва Ensemble – пространство, което съчетава книжарница, галерия и културен център, посветен на съвременната фотография, изкуство и дизайн.