113 672 eвро годишна заплата: Колко печелят пилотите в Европа?

Струва ли си да инвестирате в обучение?

Да станеш пилот е мечта за мнозина, но пътят към кокпита не е никак евтин. Според авиокомпанията SWISS, цената на обучението за пилоти може да достигне около 150 000 евро. Това поражда логичния въпрос: каква е възвръщаемостта на тази инвестиция и колко всъщност печелят пилотите в Европа?

Широк диапазон на заплащане

Снимка: iStock

Заплатите на пилотите в авиокомпаниите варират значително и зависят най-вече от опита.

Във Великобритания, например, годишната брутна заплата започва от около 54 283 евро за пилоти на начално ниво и може да достигне до 173 243 евро за тези с дългогодишен опит, показват данни на Британската национална служба за кариерно развитие, цитирани от Euronews.

Според Института за икономически изследвания (ERI), заплатите на пилоти с над осем години стаж в Европа са с 60–80% по-високи в сравнение с тези, които имат едва 1–3 години опит.

Това означава, че опитните пилоти могат да печелят повече от три пъти над началното ниво.

Колко всъщност печелят пилотите?

Данните за доходите варират според източника. Европейската статистическа служба (Евростат) предлага усреднени стойности, които често изглеждат по-ниски, затова за по-детайлна картина се използват национални статистики и независими платформи като ERI.

Според ERI (юни 2025 г.), средните годишни брутни заплати на пилотите в 17 европейски държави варират:

от 32 299 евро в Румъния ,

до 113 672 евро в Швейцария.

Заплати по държави

Великобритания

Службата за национална статистика (ONS) отчита средни брутни доходи от 95 240 евро за пилоти и ръководители на полети (април 2024 г.). Националната служба за кариерно развитие посочва диапазон 55 850 – 178 250 евро. Според ERI, средната заплата е 90 253 евро, като в Лондон тя достига 115 562 евро.

Германия

Средните месечни доходи (без бонуси) са 12 566 евро, или около 150 792 евро годишно. ERI отчита средна заплата от 106 000 евро, варираща от 73 785 евро (за пилоти с 1–3 години опит) до 132 117 евро (за опитни кадри). При по-специализирани роли доходите могат да надхвърлят 342 000 евро годишно.

Франция

Според INSEE, средната заплата през 2023 г. е 9 300 евро на месец или 111 600 евро годишно. Данните на ERI сочат средно 87 903 евро, като заплатите достигат 109 292 евро за по-опитните пилоти.

Швеция

Средната месечна заплата е 6 492 евро (71 200 крони) или 77 904 евро годишно. ERI отчита средно 80 822 евро, с диапазон от 56 125 евро (начално ниво) до 100 499 евро (над 8 години опит).

Западна и Северна Европа – най-високи възнаграждения

Географските различия са отчетливи. Според ERI страните от Западна и Северна Европа предлагат най-високите заплати за пилоти:

Швейцария – 113 672 евро

Белгия – 110 424 евро

Ирландия – 108 007 евро

Професията „пилот“ е престижна и добре платена, но е свързана със сериозни инвестиции в обучение. Въпреки това, за тези, които натрупат достатъчно опит, възнагражденията могат да бъдат повече от атрактивни – особено в страни от Западна и Северна Европа, където доходите значително надхвърлят средните за континента.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN