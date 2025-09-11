11 септември: Каква е икономическата цена на най-тежкия терористичен акт в историята на САЩ?

За да извърши атентата, „Ал Кайда“ е похарчила около 500 000 долара

На 11 септември 2001 г. атентатори самоубийци отвлякоха американски пътнически самолети и ги разбиха в два небостъргача в Ню Йорк, убивайки на 2 977 души. Събитията от този ден оставиха рани в душите на поколения американци. Освен хилядите жертви жестокият атентат предизвика и шокова вълна в американската и глобалната икономика.

Само за да бъде подготвен и извършен атентатът, терористичната организация „Ал Кайда“ е похарчила приблизително 500 000 долара – сума, която изглежда нищожна в сравнение с икономическите последици, които последваха.

Загуби за стотици милиарди

В рамките на първите 2 до 4 седмици след срутването на кулите близнаци икономическите щети достигат 123 милиарда долара, пише CNN. В тази сума се включва не само директният икономически удар върху Ню Йорк, но и дългогодишният спад в авиотранспорта, който бележи значителен регрес след атаките.

Щетите по инфраструктурата и сградния фонд около Световния търговски център възлизат на 60 милиарда долара – включително разрушени околни сгради, подземни съоръжения и метро линии.

Спешни мерки и държавна подкрепа

В отговор на кризата Конгресът на САЩ одобрява спешен антитерористичен пакет на стойност 40 милиарда долара само три дни след атаките. Паралелно с това е приет и специален план за спасяване на авиокомпаниите в размер на 15 милиарда долара, целящ да предотврати колапса на сектора.

Застрахователните искове, предявени вследствие на катастрофата, възлизат на 9,3 милиарда долара, което превръща случая в един от най-големите застрахователни шокове в историята на индустрията.

Цената на възстановяването

Разчистването на разрушенията в Ню Йорк официално приключва на 30 май 2002 г.. Процесът изисква 3,1 милиона часа труд за премахване на 1,8 милиона тона отломки и струва на града и държавата още 750 милиона долара.

Наследството на 11 септември за бизнеса и сигурността

Освен директните загуби, атаките доведоха и до структурни промени в икономиката и националната сигурност. Учредяването на Министерството на вътрешната сигурност обедини 22 федерални агенции, а чрез инициативи като Container Security над 80% от контейнерните товари за САЩ започват да се проверяват предварително.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN