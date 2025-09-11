Как Тръмп помогна на Чарли Кърк да стане милионер

Кърк беше застрелян по време на събитие

Едно от най-разпознаваемите лица на американската консервативна младежка сцена – Чарли Кърк бе прострелян по време на събитие в Университета Юта Вали и почина, съобщи президентът Доналд Тръмп в Truth Social, цитирано от CNN.

Историята му е тясно свързана с възхода на Доналд Тръмп и движението „Make America Great Again“, което даде на младия активист сцена, дарители и финансова мощ.

Скромното начало и големият шанс

Снимка: Getty Images

През 2012 г., едва 18-годишен, Кърк съосновава Turning Point USA в предградията на Чикаго. Идеята е проста – агитация сред студенти в полза на ниски данъци и ограничена роля на държавата. Първите години организацията е малка и трудно намира подкрепа. Всичко се променя през 2016 г., когато Тръмп печели номинацията на Републиканската партия. Turning Point се нарежда зад него, а Кърк става не просто активист, а близък помощник на Доналд Тръмп-младши.

Това партньорство се оказва решаващо – появите му в телевизионни студиа, ентусиазираното участие в културните войни и постоянната лоялност към Тръмп отварят вратите към огромни дарителски мрежи.

Милоните на Turning Point

Снимка: Reuters

От скромна студентска инициатива Turning Point се превръща в машина за набиране на средства. Само през 2022 г. организацията отчита приходи от 79,2 милиона долара, а общо от основаването си е акумулирала около четвърт милиард., пише AP. Средствата отиват за изграждане на мрежа от консервативни инфлуенсъри, пищни събития с атмосфера на нощен клуб и агитационни кампании в десетки щати.

Заедно с възхода на организацията расте и личното богатство на Кърк. От заплата от 27 000 долара през 2016 г., той стига до над 407 000 долара годишно през 2021 г. Освен това купува три имота за милиони – включително испанско имение в Аризона, апартамент край Финикс и ваканционно жилище на брега на Мексиканския залив.

Лукс и противоречия

Разточителният стил на Turning Point предизвиква критики – частни самолети, скъпи събития и дори спонсорирано сватбено тържество на Кърк. Публични документи показват, че милиони са насочвани към компании, свързани със служители на организацията, приятели или сътрудници. Само за последните години поне 15,2 милиона долара са отишли към такива дружества.

Поддръжниците твърдят, че това е нормална практика в големите неправителствени структури. Критиците обаче виждат в това пример за злоупотреба с дарителски средства и доказателство, че част от MAGA движението е превърнато в бизнес модел.

Политическите резултати – смесени

Снимка: Getty Images

Въпреки финансовия блясък, Turning Point трудно доказва ефективност на изборите. В Аризона – щата, където е базирана организацията – повечето подкрепени от нея кандидати губят, включително и Кари Лейк в надпреварата за губернатор. Въпреки това Кърк и екипът му планират нова кампания за 108 милиона долара в ключови щати като Джорджия и Уисконсин преди изборите през 2024 г.

Тази сума поражда скептицизъм дори сред консервативни коментатори. Радиоводещият Ерик Ериксон заявява: „Всеки дарител, който вярва, че са нужни 108 милиона долара за кампания в три щата, е измамен.“

Как Тръмп превърна Кърк в милионер

Без подкрепата на Тръмп, Кърк вероятно би останал поредният младежки активист. Но MAGA движението му даде три ключови предимства:

Легитимност и сцена – като близък съюзник на Тръмп и редовен гост по телевизията, Кърк стана лице на младежкия консерватизъм.

Дарителска мрежа – богатите поддръжници на Тръмп инвестираха милиони в Turning Point, виждайки в нея „младежкото крило“ на движението.

Бранд и влияние – Turning Point се превърна не само в политическа, но и в културна марка, която продава начин на живот и лоялност към Тръмп.

„Великият и дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв. Никой не е разбирал или обичал младите хора в Съединените щати по-добре от Чарли“, гласи публикацията на американския държавен глава във връзка с убийството. Кърк остава завинаги на 31 години.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN