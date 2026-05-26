Свят Египет вече е ключов маршрут за кипърския газ към ЕС

bTV Бизнес екип

Това е важна стъпка за регионалното енергийно сътрудничество в Източното Средиземноморие

QatarEnergy подписа споразумение с ExxonMobil и египетското Министерство на петрола и минералните ресурси за проучване на възможностите за разработване и износ на открития край Кипър природен газ чрез съществуващата инфраструктура на Египет. Меморандумът, подписан от египетския министър на петрола Карим Бадауи, поставя катарската държавна енергийна компания в центъра на усилията за свързване на кипърските офшорни находища с египетските експортни съоръжения и европейските пазари, съобщи Евронюз, цитира БГНЕС. 

От QatarEnergy заявяват, че споразумението ще разгледа бъдещи възможности за растеж и търговски модели чрез използване на египетската газова инфраструктура, която обслужва както вътрешния пазар, така и международни клиенти.

Кипър няма собствени съоръжения за втечняване на газ, което означава, че добиваното от офшорните находища гориво трябва да бъде транспортирано по подводни тръбопроводи до Египет, където се обработва и втечнява, преди да бъде изнасяно към Европа. В същото време президентът Никос Христодулидис подчерта, че последните одобрения бележат повратен момент за страната – от проучвания към реална експлоатация на ресурсите.

Египет вече играе ключова роля в този процес, след като през април партньори в находището „Афродита“ подписаха 15-годишно споразумение за продажба на целия добиван газ на египетската държавна компания, с опция за удължаване с още пет години. Заедно с новото споразумение това затвърждава Египет като основен изходен маршрут за кипърския газ и надгражда съществуващото партньорство между QatarEnergy и ExxonMobil.

Сделката се основава и на откритията в Блок 10 на Кипър, където находището „Глаукос“, оценявано на около 3,7 трилиона кубически фута, и по-новото „Пегас“ от 2025 г. бяха обявени за търговски жизнеспособни с общи запаси от около 7 трилиона кубически фута газ.

Според главния изпълнителен директор на QatarEnergy Саад Шерида Ал Кааби, това е важна стъпка за регионалното енергийно сътрудничество в Източното Средиземноморие, като проектът може да има значение и за Европа, която търси алтернативни доставки след руската инвазия в Украйна. Планът обаче остава в ранен етап, като предстоят окончателни инвестиционни решения и уточняване на инфраструктурата и търговските условия, а при реализация до 2028 г. той може да отвори първия износ на кипърски газ към Европа. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

