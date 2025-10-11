Тръмп натисна спусъка: Над 1,5 трилиона долара се изпариха от Уолстрийт

Нова вълна от страх на пазарите

Американските акции приключиха седмицата с рязък спад, след като президентът Доналд Тръмп заплаши да увеличи митата върху вноса от Китай. Изявлението му отново разпали страховете от възобновяване на търговската война между двете най-големи икономики в света - напрежение, което вече разтърси глобалните пазари по-рано тази година.

Пазарите под натиск

Снимка: Reuters

Индексът Dow Jones Industrial Average се понижи с 879 пункта, или 1,9%. S&P 500 отчете спад от 2,71%, а Nasdaq Composite - с 3,56%. Това беше най-лошият ден за S&P 500 и Nasdaq от април насам, докато Dow отбеляза най-слабото си представяне от май.

Според данни на FactSet, цитирани от CNN, спадът на S&P 500 е заличил близо 1,56 трилиона долара от пазарната капитализация само за един ден.

Причината: нова заплаха от Белия дом

Снимка: iStock

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп заяви, че обмисля „мащабно увеличение“ на тарифите върху китайския внос. Той допълни, че „няма начин Китай да бъде позволено да държи света в плен“ по отношение на редкоземните елементи — суровини, критично важни за производството на електроника и технологии.

Тези коментари дойдоха на фона на обвинения, че Пекин ограничава износа на редкоземни метали, забавяйки вече договорени доставки към американски компании. В резултат Тръмп заяви, че „не вижда нужда“ от планираната си среща с китайския лидер Си Дзинпин по време на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея.

Технологичните компании водят спада

Снимка: iStock

Най-силен удар понесоха технологичните и AI-компаниите, които са особено чувствителни към търговските отношения между САЩ и Китай.

Акциите на Nvidia (NVDA) се понижиха с 4,95%, а тези на Advanced Micro Devices (AMD) — със 7,78%.

„Засилването на напрежението с Китай е голямата новина“, коментира Рос Мейфийлд, инвестиционен стратег в Baird. „Пазарите бяха напълно неподготвени.“

Същевременно акциите на американски компании, занимаващи се с добив и преработка на редкоземни елементи, се изстреляха нагоре — USA Rare Earth (USAR) скочи с 4,96%, а MP Materials (MP) — с 8,37%.

Полет към сигурните активи

Инвеститорите се насочиха към по-безопасни активи. Доходността по 10- и 30-годишните държавни облигации спадна, докато златото и среброто поскъпнаха съответно с 1,5% и 1,2%.

„Тръмп предизвиква силно избягване на риска“, заяви Хосе Торес, старши икономист в Interactive Brokers. „Инвеститорите търсят сигурност, защото новите мита могат да натежат върху корпоративните печалби и икономическия растеж.“

Петролът поевтинява, страхът расте

Цените на американския суров петрол се сринаха с 4,2%, а на Brent – с 3,8%, достигайки най-ниските си нива от май.

Робърт Яугър от Mizuho Securities коментира, че напрежението между Тръмп и Си поражда опасения от „събитие, което унищожава търсенето“ – ситуация, при която търговска война може да удари глобалния икономически растеж и търсенето на енергийни ресурси.

Инвеститорските настроения се обръщат

Индексът на CNN за страх и алчност спадна от „неутрално“ до „страх“ за първи път от май насам.

Трите основни американски индекса — Dow, S&P 500 и Nasdaq — завършиха месеца „на червено“.

„Разпродажбата може да прерасне в по-дълбока корекция, ако търговското примирие между САЩ и Китай се разпадне“, предупреди Майкъл О’Рурк, главен пазарен стратег в JonesTrading. „През лятото алчността надделя над страха, но сега балансът рязко се обръща.“

