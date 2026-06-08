10 банки в наша съседка са глобени със 710 млн. за манипулиране на междубанковия лихвен процент

Решението за налагане на санкциите може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в срок от 30 дни

Румънският Съвет за конкуренцията наложи санкции на десет от най-големите банки в страната на обща стойност 3,73 милиарда леи (710 милиона евро) за манипулиране на междубанковия лихвен процент РОБОР (ROBOR), съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

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Според регулатора банките са нарушили правилата на конкуренцията чрез координирани действия в рамките на процедурата по определяне на РОБОР. По този начин те са нарушили както националния закон за конкуренцията, така и разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз.

Финансовите институции разполагат със срок от 60 дни, в който трябва да представят планове с конкретни мерки за прекратяване на установените антиконкурентни практики. Тези планове подлежат на одобрение от Съвета за конкуренцията.

Разследването е установило, че участващите в определянето на РОБОР банки са координирали поведението си чрез обмен на поверителна и стратегическа информация в процеса на определяне на лихвения фиксинг. Според Диджи 24 РОБОР е основният референтен лихвен процент на междубанковия пазар и оказва влияние върху изчисляването на лихвите по кредити за физически и юридически лица, както и за държавни институции и компании.

Решението за налагане на санкциите може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в срок от 30 дни. Независимо от това решенията на съвета подлежат на изпълнение, а събраните глоби постъпват в държавния бюджет. Сайтът Хотнюз отбелязва, че наложените санкции са рекордни по размер.