10 банки в наша съседка са глобени със 710 млн. за манипулиране на междубанковия лихвен процент

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Плащаме до 600 евро за нощувка по родното Черноморие
Цените и тази година варират
Решението за налагане на санкциите може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в срок от 30 дни
Румънският Съвет за конкуренцията наложи санкции на десет от най-големите банки в страната на обща стойност 3,73 милиарда леи (710 милиона евро) за манипулиране на междубанковия лихвен процент РОБОР (ROBOR), съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.
Според регулатора банките са нарушили правилата на конкуренцията чрез координирани действия в рамките на процедурата по определяне на РОБОР. По този начин те са нарушили както националния закон за конкуренцията, така и разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз.
Финансовите институции разполагат със срок от 60 дни, в който трябва да представят планове с конкретни мерки за прекратяване на установените антиконкурентни практики. Тези планове подлежат на одобрение от Съвета за конкуренцията.
Разследването е установило, че участващите в определянето на РОБОР банки са координирали поведението си чрез обмен на поверителна и стратегическа информация в процеса на определяне на лихвения фиксинг. Според Диджи 24 РОБОР е основният референтен лихвен процент на междубанковия пазар и оказва влияние върху изчисляването на лихвите по кредити за физически и юридически лица, както и за държавни институции и компании.
Решението за налагане на санкциите може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в срок от 30 дни. Независимо от това решенията на съвета подлежат на изпълнение, а събраните глоби постъпват в държавния бюджет. Сайтът Хотнюз отбелязва, че наложените санкции са рекордни по размер.
Цените и тази година варират
„От години правя списъци и споделям препоръки за пътуване с приятели. Сега ги споделям и с вас" - споделя певицата
Три от най-ценните компании, създавани някога, ще станат публични